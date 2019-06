Ascheberg

Mit dem Fahrrad am Bahnhof ankommen, Rad einschließen und zur Arbeit oder Schule mit dem Zug fahren. Das ist in Ascheberg jetzt mit der neuen Bike-and-Ride-Anlage möglich. Zwar gab es vorher schon ein paar Bügel zum Befestigen der Fahrräder, aber es waren zu wenige für die vielen Pendler und Schüler. Bürgermeister Thomas Menzel sprach damals von "Wildwest", da viele ihre Fahrräder an Zäunen und Geländern befestigten. "Da hat sich ja keiner mehr hingetraut."

Planung begann schon vor drei Jahren

Vor rund drei Jahren hat sich Ascheberg als Muster-Gemeinde für Modellprojekt des Verkehrsverbundes Nah.SH beworben, das eine sichere Abstellmöglichkeit für Fahrräder direkt am Bahnhof vorsieht. Ascheberg ist damit eine von zehn Kommunen, die an dem Modellprojekt teilnimmt. Nah.SH hat 75 Prozent der Gesamtsumme übernommen und somit 105.000 Euro zu den insgesamt 148.000 Euro beigesteuert. "Alleine hätten wir das nie bezahlt", sagte Bürgermeister Menzel. Auch Silja Fieblinger vom Verkehrsministerium freut sich über die neue Bike-Box in Ascheberg: "Hier war genug Platz vor dem Bahnhof, planerisch war das super."

Vor dem Bahnhof und auf der anderen Gleisseite, am Wichtelweg, sind schon 24 kostenlose Fahrradplätze, die vor allem von Schülern genutzt werden, die mit dem Zug nach Plön oder Kiel fahren. Hier können die Radfahrer eine Art Fahrrad-Carport nutzen. "Eigentlich hätten wir die Anlage dort doppelt so groß bauen können", sagte Menzel mit Blick auf die Auslastung der Anlage.

Neue Anlage mit Code-Schloss und Ladestation

Auf der Südseite vor dem ehemaligen Empfangsgebäude gibt es jetzt 24 überdachte, frei zugängliche Fahrrad-Parkplätze. Weitere 24 Plätze sind in einem Käfig aus Lochblech in einem abschließbaren Teil. Zusätzlich können Fahrradfahrer eines von vier Schließfächern mieten, in die kleine Gepäckstücke wie Fahrradhelme oder Taschen hineinpassen. Die überdachten Plätze sind mit Steckdosen ausgestattet, hier können Pedelecs oder E-Bikes aufgeladen werden.

Dunkle Ecken, in die sich niemand mehr traut, sind damit passé: Durch das Lochblech ist die Parkstation gut einsehbar, aber die Räder sind auch vor Vandalismus geschützt: "Viele kennen das: Man stellt das Fahrrad ab und wenn man wieder kommt, hat jemand eine Acht reingetreten", sagt Stephanie Meyer vom ADFC Schleswig-Holstein. Das kann hier nicht passieren: Nur wer einen Zugangscode hat, kommt in den abgeschlossenen Bereich. Die Wände haben eine Anti-Graffiti-Beschichtung.

Plätze müssen im Internet gebucht werden

Die Parkplätze die "nur" überdacht sind, kann man kostenlos nutzen - die abgesperrten Plätze sind kostenpflichtig. Dazu muss man sich im Internet bei Nah.SH registrieren. Da kann man dann den gewünschten Ort aussuchen und sich für eine Zeitspanne entscheiden. In Ascheberg reicht die Preisspanne von zwei Euro (Tagesticket) bis zu rund 50 Euro (Jahresabo).

Bei dem Modellprojekt engagieren sich mehrere Gemeinden und Kommunen in Schleswig-Holstein, beispielsweise auch in Neumünster. Jede Kommune erhebt eigene Gebühren und hat eigene Modelle, wie lange die Plätze zu mieten sind - bei manchen sind Tagestickets möglich, andere verlangen eine Mindestmietdauer von einem Monat bis hin zur jährlichen Reservierung. Zwei Abonnenten hat die neue Bike-Box in Ascheberg schon.