Ascheberg

Bürokauffrau Maike Meyer und die Verwaltungsfachangestellte Katharina Cassebaum haben ihre Schreibtische bezogen und bereiten alles vor, damit zum 1. Januar die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Quickborn anlaufen kann.

Moderne Ausstattung in renovierten Räumen

Im und am Haus hat sich einiges verändert. Der Eingangsbereich ist freundlich hell umgestaltet, ein neues Schild weist nach rechts den Weg zum Bürgerservice, Einwohnermeldeamt und zum Ordnungsamt. Zwei Büros mit nagelneuen Schreibtischen, Schränken, Bildschirmen – alles hochmodern.

Vom Charme der ehemaligen Polizeistation, die 2015 geschlossen wurde, ist nichts mehr zu erkennen. Satinierte Fensterscheiben mit Ascheberger Wappen schützen vor neugierigen Blicken, die Türen sind verbreitert worden, auch die Toilette ist rollstuhlgerecht umgebaut. Und es gibt eine Bistroküche für die Angestellten.

Nach sieben Jahren wird sich von Plön getrennt

Umbau, Möbel und Fenster hat die Gemeinde bezahlt, Quickborn die Technik. Im alten Sitzungsraum, der ganz früher mal Trauzimmer war, steht ein Videokonferenzsystem mit großem Fernseher. „Hier kann ein Dolmetscher aus Quickborn zugeschaltet werden“, sagt Menzel – zum Beispiel für ein Gespräch mit Flüchtlingen. Alles geht digital. Ascheberg ist jetzt schon vernetzt mit Quickborn. „EDV und Telefonanlage laufen“, so der Bürgermeister. Noch bis zum Jahresende wird die Gemeinde Ascheberg von der Stadt Plön verwaltet. Dann ist, nach insgesamt sieben Jahren, Schluss. Ascheberg hat den Vertrag gekündigt. Dann übernimmt die Stadtverwaltung Quickborn die Verwaltungsgeschäfte für die Gemeinde. Für die Datenleitungen sind die 80 Kilometer Entfernung keine Distanz.

Damit aber auch alles digital läuft, muss erst mal digitalisiert werden. Heißt: Alle Unterlagen müssen eingescannt und als E-Akten angelegt werden. Das geschieht bis zum Jahreswechsel. Umzugskarton für Umzugskarton werden Unterlagen aus dem Plöner Rathaus nach Ascheberg gefahren. Und die stapeln sich schon in einem Raum. Da steckt jede Menge Arbeit drin. Aber die beiden neuen Mitarbeiterinnen bekommen noch Verstärkung. „Die Ausschreibung für die zweite Halbtagsstelle läuft“, so Menzel. Vielleicht werde sogar noch weiter aufgestockt. „Wir haben ja noch keine Erfahrungswerte.“ Platz wäre für fünf Arbeitsplätze.

Kommunalreform: 1970 ging's ins Amt Plön-Land

Im Zuge des Umbaus im Rathaus hat auch Menzel neues Mobiliar bekommen, „das ist angepasst worden“. Was aber noch historisch anmutet, ist sein Türschild. Der Rahmen ist leicht angerostet, auf dem Schild steht schlicht „Bürgermeister“. Vielleicht ist es noch aus den 1960er-Jahren? 1970 bei der Kommunalreform wurde das damalige Amt Ascheberg dem Amt Plön-Land mit Sitz in Plön zugeschlagen. 2007, mit der Aufnahme Bosaus, bekam es den Namen Amt Großer Plöner See. Zum 1. Januar 2014 trat Ascheberg (gemeinsam mit Bösdorf) aus dem Amt aus und ließ sich fortan von der Stadt Plön mitverwalten. Nach massiver Kritik an den Leistungen kehrt Ascheberg ihr nun den Rücken. Ende 2019 wurde der Vertrag mit dem Quickborner Bürgermeister Thomas Köppl unterschrieben.

Bis Jahresende ist aber noch Plön zuständig

Für die Ascheberger Bürger ändert sich dieses Jahr noch nichts. Erst ab Januar ist für sie das Bürgerbüro geöffnet. Auch wenn die Öffnungszeiten schon an der Eingangstür stehen. Bis Ende 2020 sind die Mitarbeiter im Plöner Rathaus ( Schlossberg 3-4) oder im Plöner Bürgerbüro in der Langen Straße 22 die richtigen Ansprechpartner.

