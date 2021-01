Ascheberg

Bürokauffrau Maike Meyer und die Verwaltungsfachangestellte Katharina Cassebaum hatten schon im Sommer ihre Schreibtische bezogen, um alles vorzubereiten – für die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Quickborn. Seit einer Woche gehört auch Sabine Bauermeister zum Team.

Bekommt man hier auch Gelbe Säcke?

Es ist 10 Uhr. Ins Ascheberger Rathaus kommt Sandra Minx. Ohne Termin. „Ach, ist das neu hier?“, wundert sie sich. Sie ist aus Lütjenburg nach Ascheberg gezogen und möchte wissen, wo man Gelbe Säcke herbekommt. Bürgermeister Thomas Menzel übernimmt und erklärt der Neubürgerin, dass es die bei der Abfallwirtschaft des Kreises im Behler Weg in Plön gibt. Aber die Müllabfuhr werde jedem Haushalt bei der nächsten Leerung zwei Säcke vorbeibringen.

Anzeige

Wenige Minuten später erscheint Holger Krützfeld. „Ich möchte meinen Ausweis abholen.“ Beantragt hatte er ihn noch in Plön. Die Gemeinde Ascheberg wurde bis zum Jahreswechsel von der Stadt mitverwaltet. Entsprechend mussten Personalausweise auch in Plön vor Ort beantragt werden. Eigentlich sollte der neue Ausweis nach Ascheberg geschickt werden. Angekommen ist er aber noch nicht. Menzel schaut nach. „Wir klären das und rufen Sie dann an“, verspricht der Bürgermeister. Und Holger Krützfeld ist froh. „Schön, dass wir jetzt nicht mehr so weite Wege haben. Vor allem für die Älteren ist das gut.“

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Sascha Tewes hat den ersten gebuchten Termin

Und endlich kommt er. Der erste Ascheberger, der vorab einen Termin im neuen Bürgerbüro gebucht hat. Es ist Sascha Tewes. Sein Personalausweis ist abgelaufen. Konfetti gibt’s bei seinem Besuch nicht. Maike Meyer empfängt ihn herzlich und muss dann hören, dass es gar nicht so einfach mit der Online-Terminvereinbarung war. „Telefonisch hat es dann geklappt“, erzählt er. Geburtsurkunde, Passfotos – er hat alles dabei. Im Juli soll geheiratet werden. Da braucht es einen gültigen Personalausweis, um den Termin beantragen zu können.

Das wiederum muss er dann in Plön machen. Denn die Gemeinde Ascheberg wird jetzt zwar von Quickborn verwaltet und kann eine Menge Aufgaben im eigenen Rathaus direkt vor Ort abwickeln. Doch die standesamtlichen Leistungen werden weiter von der Stadt Plön erledigt.

Lesen Sie auch:Zusteller unterschlugen 13000 Briefe

Obwohl die Verwaltung nun weiter entfernt sitzt, haben die Ascheberger für die gängigsten Anliegen kürzere Wege. Den Rest erledigt die Technik und eine gute Datenleitung. Quickborn bekommt von Ascheberg 123 Euro pro Einwohner an Verwaltungsgebühren. Macht knapp 363.000 Euro. Plön bekam bisher pauschal knapp 377.000 Euro, wollte allerdings erhöhen. „Aber ums Geld ging es uns gar nicht so. Die Leistung muss stimmen“, sagt Menzel.

Wegen Corona müssen die Ascheberger zurzeit Termine im Rathaus vorab buchen. Das funktioniert über die Homepage www.ascheberg-holstein.de (Bürgerservice) oder telefonisch: 04106/611312. Sascha Tewes hat gerade das Bürgerbüro verlassen, da kommt auch schon die nächste Besucherin. Sie will den Wohnsitz ihrer Mutter ummelden. Es geht Schlag auf Schlag am ersten Vormittag im Ascheberger Bürgerbüro.