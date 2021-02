Für die Feuerwehren nehmen mehrere Gemeinden im Plöner Umland auch im Jahr 2021 Geld in die Hand. Ob Ausrüstung oder Gerätehäuser – es wird investiert. Auch in Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser oder in die Sanierung von Straßen. Für andere Gemeinden wird es finanziell ein ruhigeres Jahr.