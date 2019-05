Das Plöner Jazzfestival und seine Besucher sind etwas in die Jahre gekommen. Diesen Eindruck vermittelte das Auftaktkonzert der viertägigen Veranstaltung, die derzeit zum 28. Mal in Plön ausgerichtet wird. Rund 180 Zuhörer genossen einen stimmungsvollen Abend in der Aula am Schiffsthal.