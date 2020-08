Ascheberg

Trommelwirbel: Am Sonnabend, 22. August, wird wieder Musik gemacht. Weitere Termine in diesem Jahr gibt es auch. Aus der Corona-Krise geht’s mit Nervling: Sängerin Moira Serfling und Gitarrist Tom Baetzel aus Hamburg rocken die Wiese hinter der Feuerwehr. Auf dem ehemaligen Wasserwerksgelände geht es um 20 Uhr los – auch mit Barni Söhnel alias Col Frozen. Aber einiges ist anders als sonst. Verordnungen, Bestimmungen – jeder muss eine Sitzgelegenheit mitbringen. Getränke werden auch nicht verkauft. Die Konzertbesucher sind also Selbstversorger. Doch die Feuerwehr bietet Bratwurst an. 150 Gäste sind erlaubt, wenn Col Frozen und Nervling auf der Bühne auf einem großen Anhänger stehen.

Speak to Me sollen in der Michaeliskirche spielen

Damit nicht genug. Ascheberg-rockt-Vorsitzender Joachim Terhar und Vorstandsmitglied Holger Gärtner sind optimistisch. Am Sonntag, 4. Oktober, soll „ Ascheberg rockt“ MayaMo in der Michaeliskirche präsentieren, als musikalischen Abschluss des Gemeindefestes. Am 14. November wird dann – ebenfalls in der Kirche von Pastor Jan Philipp Strelow – das Konzert mit der Pink-Floyd-Coverband Speak to Me möglich. Swingig und soulig könnte es zum Jahresende werden. Terhar und Gärtner denken daran, Miu für ein Konzert einzuladen.

Neue Unterkunft in der ehemaligen Neuapostolischen Kirche gefunden

„ Ascheberg rockt“ lebt also. Gar nicht so schlecht. „Wir befinden uns nicht in einer finanziellen Schieflage“, betont Holger Gärtner. Mitgliedsbeiträge sind in diesem Jahr (wie sonst im April) noch nicht eingezogen worden. Geht nun aber los, wo auch die Musik wieder spielt. Fast alle der rund 140 Mitglieder sind dem Verein auch während der Corona-Zeit treu geblieben. Das freut Terhar und Gärtner natürlich sehr.

Da passt denn auch die Nachricht, dass eine Unterkunft gefunden ist. „Wir sind zurzeit in der kleinen Kirche an der Plöner Chaussee untergekommen“, sagt Joachim Terhar. Es ist die ehemalige Neuapostolische Kirche, die vor ein paar Jahren von einem Plöner gekauft wurde und die derzeit an einen Softwareunternehmer aus der Probstei vermietet ist. Er nutzt das Gebäude im Moment jedoch nicht, deshalb darf „ Ascheberg rockt“ sein Equipment dort unterstellen.

Können hier auch Konzerte stattfinden?

Durch Zufall ist der Verein auf das Gebäude aufmerksam geworden und freut sich nun sehr, die eigenen Sachen dort unterstellen zu dürfen. Und wie wäre es, diese ehemalige Kirche als Veranstaltungsort zu nutzen? „Die Akustik ist da sehr schön“, sagt Terhar, und Gärtner stimmt ihm zu. Probiert haben sie schon einmal: Wenn innen 100 Dezibel erreicht sind, sind es draußen nur 60 – wenn Türen und Fenster geschlossen sind. „Nachbarn wurden kaum gestört“, so Gärtner. Jetzt will der Verein prüfen lassen, ob dort kleine Konzerte stattfinden können. Bauamt, Gesundheitsamt und Ordnungsamt müssten zustimmen. Die Anträge sind aber noch nicht gestellt.

Limitierte Plätze beim Open-Air-Konzert

Noch bremst eben Corona den einen oder anderen Plan. Aber zumindest hat der Verein „ Ascheberg rockt“ sich mit einem Lebenszeichen gemeldet, und die Richtung Zukunft ist eingeschlagen. Seit gestern gibt es Tickets für das Konzert am 22. August bei den Vorverkaufsstellen Buchhandlung Schneider ( Plön), Schmidts Augenblick ( Ascheberg) und Schwarz – Wein Whisky Rum ( Preetz). Online (www.ascheberg-rockt.de/Tickets) sind Karten (15 Euro plus Gebühr) schon seit ein paar Tagen im Verkauf. „Wir rechnen mit einem starken Vorverkauf“, sagt Holger Gärtner und rät, wegen der limitierten Plätze schnell zu sein. Falls noch Karten übrig sind, kosten sie an der Abendkasse 19 Euro.

