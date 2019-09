Von wem wird die Gemeinde Ascheberg ab dem Jahr 2021 verwaltet? Die Verträge mit der Stadt Plön sind gekündigt. Gespräche mit dem Amt Großer Plöner See laufen. Diese Lösung liegt zumindest geografisch nahe. Die Amtsverwaltung sitzt in Plön in der Heinrich-Rieper-Straße - aber nicht nahe genug.