In Tansania Träume erfüllt - dann kam Corona

Kurz nach dem Abitur und Zivildienst 1995 hörte er zum ersten Mal „Karibu Tanzania“ – Willkommen in Tansania. Vorher hatte er Vorträge der deutschen Krankenschwester Angelika Wohlenberg gehört, die dort den Massai hilft. „Da war ich angefixt“, erzählt der inzwischen 45-Jährige. 1999/2000 hat er während seines Studiums sogar fast ein ganzes Jahr in Ostafrika verbracht.

Inzwischen tauscht er gerne mal sein Pfarrhaus in Ascheberg mit einem Zelt im südlichen Massai-Land in Tansania. Wenn er in Ostafrika ist, dann normalerweise um zu helfen. Und er ist regelmäßig dort – immer mit Unterstützern. In der Partnergemeinde in Malambo am Rande der Serengeti, wo auch der Verein „Hilfe für die Massai“, dessen Geschäftsführer er ist, kräftig anpackt. 2010, 2014 und 2018 war er zum Beispiel mit einigen Ascheberger Pfadfindern in Malambo, zuletzt um gemeinsam mit tansanischen Jugendlichen am Kapellendach und an Kirchenbänken zu werkeln.

Sabbatical sollte drei Monate Zeit bringen

Diesmal war seine Reise nach Afrika anders. Ein Angebot der Nordkirche machte es möglich, dass Strelow ein Sabbatical einlegte – drei Monate Auszeit. Nicht um Urlaub zu machen. Sondern um Kontakte in Tansania zu vertiefen, aufzufrischen, Projekte zu besuchen, nach dem Rechten zu sehen – und ein kleines bisschen Träume verwirklichen. Auch wenn Corona ihn zwei Wochen früher als geplant und sehr überstürzt abreisen ließ.

„Während meines Studiums in Leipzig hatte ich schon mal einen Swahili-Grammatikkursus mitgemacht“, erzählt Strelow. „Recht brauchbares Alltags-Swahili“ konnte er sprechen. Jetzt wollte er seine Kenntnisse vertiefen. „Mit Englisch stößt man in Tansania schnell auf Grenzen.“

Am 7. Januar reiste er los – erst einmal zur Familie Kileo nach Moshi. Vater Emmanuel kennt er seit 1999, Sohn Ivan ist sein Patenkind. Dort paukte er die Sprache. Um weitere alte Freundschaften zu pflegen, ging es nach drei Wochen vom Fuße des Kilimandscharo ins Süd-Massailand, „wo ich schon 1995 war“. Dort faszinierte ihn ein Schulprojekt, das ganz am Anfang steht. „Vielleicht können wir vom Verein dafür Bundesmittel beantragen“, will Strelow prüfen.

Wasser-Erdtank des Vereins "Hilfe für die Massai"

Für zwei Wochen gab es Besuch aus Ascheberg – von Unterstützern und älteren Pfadfindern. Und natürlich besuchten sie auf ihrer Rundreise die Patengemeinde in Malambo. Dort warteten Arbeit, Besprechungen, Entscheidungen. Der Verein Hilfe für die Massai betreibt dort nicht nur eine Grund- und eine Sekundarschule.

Gerade wird an einem großen Wasser-Erdtank gebaut. Um die Dimensionen zu zeigen, stellten sich die Sekundarschüler am Kraterrand nebeneinander auf. Außerdem sucht der Verein eine Lösung, um die Schulabgänger weiter zu betreuen – in der Berufsausbildung oder auf dem College. „Vielleicht können wir einen Fonds ,Bildung ist Zukunft‘ einrichten“, sagt Strelow.

Auf der Suche nach dem Schiff "Liemba"

Diesmal sollte der Tansania-Besuch Jan Philipp Strelow in ihm noch unbekannte Gegenden führen. Er kaufte ein Auto. „Das war ein kleiner Traum“, verrät er. Der Nissan hat zwar schon 18 Jahre auf dem Buckel und ist in Afrika längst nicht für alle Strecken geländegängig genug, brachte ihn aber an den Tanganyika-See im Westen – einem 700 Kilometer langen Grenzsee zu Kongo. Dort machte er sich auf die Suche nach dem Schiff „Liemba“, das 1913 in Papenburg vom Stapel gelaufen ist. Im Buch von Axel Capus „Eine Frage der Zeit“ las er von der Geschichte der „Liemba“.

„Tatsächlich habe ich die ,Liemba‘ gefunden, das wollte ich schon seit Jahren“, erzählt Strelow. In Kigoma liegt sie. Allerdings an Land, sie wird gerade repariert. Kapitän Benjamin Titus selber führte den Ascheberger Pastor über das Schiff. „Das war etwas ganz Besonderes für mich“, gesteht er.

Von Kigoma war es nicht mehr weit in den Gombe-Nationalpark, wo in den 1960er-Jahren Jane Goodall die Schimpansen beobachtete. „Es ist total berührend, Schimpansen in der Natur zu sehen“, erzählt Strelow immer noch beeindruckt.

Abbruch wegen Corona - Flugverkehr sollte eingestellt werden

Und dann kam Corona. Eine weitere Tour nach Malambo und in den Süden hätten noch auf seinem Plan gestanden, in Gedanken war Strelow schon wieder in Ascheberg, bei seiner Kirchengemeinde. Über das Kirchenbüro erfuhr er, wie die Lage zu Hause ist. Und dann hörte er, dass sie Airline den Flugverkehr einstellen wollte. Jetzt musste es schnell gehen. „Das war recht abenteuerlich“, erzählt er. Sein frisch gelerntes Swahili hat vermutlich etwas geholfen, am 16. März bekam er einen Rückflug. Zwei Wochen früher als geplant war er wieder in Ascheberg.

„Es ist gut, dass der Pastor wieder im Dorf ist“, sagt er selber. Er schrieb sofort ermutigende Briefe in die Heime, besprach das weitere Vorgehen mit den Mitgliedern des Seniorenkreises, und es gelang, einen Sonder-Gemeindebrief zu Ostern zu veröffentlichen. „Das wichtige ist, dass man in Verbindung bleibt.“ Mit den Pfadfindern stellte er einen Einkaufs-Service in Ascheberg auf die Beine

Besuch von Jugendlichen aus Tansania wird erwartet

„Aus Tansania bin ich wehmütig weggefahren“, gibt Jan Philipp Strelow zu. „Aber ich bin nicht das letzte Mal dort gewesen“, sagt er im Brustton der Überzeugung. Im Austausch mit der Paten-Kirchengemeinde wären dieses Jahr eigentlich die Tansanier an der Reihe, nach Deutschland zu kommen.

Passt nicht. Wegen Corona, aber auch, weil die Jugendlichen in der Abschlussklasse der Sekundarschule viel zu tun haben. 2021 machen sie ihre Prüfung. Danach wäre Zeit. „Im schlimmsten Fall erst im Frühjahr 2022“, rechnet Strelow. Ob dann noch im selben Jahr auch wieder Ascheberger nach Malambo reisen…?

