Sie ist eine Attraktion in Plön: die Fünf-Seen-Fahrt. Anleger gibt es in Malente, Niederkleveez, Timmdorf und Plön (Fegetasche). Die Fünf-Seen-Fahrt führt über Dieksee, Langensee, Behlersee, Höftsee, Edebergsee. Lesen Sie hier alles über Preise und den Fahrplan und was Sie an Bord erwartet.