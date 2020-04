Der Frühling rollt blühende Teppiche aus

Plön

Fritz Heydemann kommt mit seinem Fahrrad gerade von einer Rundfahrt über die Prinzeninsel. „Ich habe das Lungenkraut gesucht“, sagt er. Ausgerechnet in Corona-Zeiten. Gefunden hat er es nicht. Dabei soll es bei Halsweh und Heiserkeit helfen.

Dafür sind die Wegesränder im Schlossgebiet und der Prinzeninsel voll mit Frühblühern, sie bilden geradezu gelbe und weiße Teppiche. Aber nicht mehr lange. Deshalb rät der Nabu-Vorsitzende aus Plön, das Wochenende zu einem Entdeckungsspaziergang zu nutzen.

Bei Dunkelheit schließen sich die Blüten

Gleich hinter dem Kadettenfriedhof wird’s weiß. Im Sonnenlicht öffnen sich die Blüten der Buschwindröschen. Bei Dunkelheit, also jeden Abend und auch schon mal bei schlechtem Wetter, schließen sie sich wieder.

Und die Pflanze kann die Farbe wechseln. Bei Kälte färben sich die Blüten rosa-violett. „Das ist eine Art Frostschutzmittel“, sagt Heydemann. Auch im Parnaßwald sprießen die Buschwindröschen. Mit dem Austreiben und dem Bilden von Blattwerk muss sich die Pflanze beeilen – bevor ihr das Laub der Bäume das Licht nimmt.

In der Vase zu Hause würden die Blütenblätter abfallen

Der Anblick der weißen Felder ist verlockend, sich vielleicht ein kleines Sträußchen zu pflücken für zu Hause. „Lohnt sich nicht“, sagt Heydemann aber. Bei Wärme, also spätestens in der Vase zu Hause, fallen die Blütenblätter ab.

Noch früher dran im Jahr ist das gelbe Scharbockskraut. Der Name sei eine Verballhornung von Skorbutkraut. Früher haben Menschen die herzförmigen Blätter gegessen, weil darin Vitamin C steckt – es also gut gegen Skorbut hilft. „Aber bitte nur vor der Blüte essen“, sagt der Naturkenner Heydemann.

Die Blätter vom Scharbockskraut schmecken scharf

Danach machen sich Giftstoffe breit. Außerdem schmecken die Blätter zwar saftig, aber doch recht scharf. Und wenn die Pflanze blüht, sogar noch schärfer. Die Speicherknollen wurden auch schon mal zu Mehl verarbeitet. In diesem Jahr waren die ersten Blätter des Scharbockskrauts schon Ende Februar zu entdecken. Und deshalb ist jetzt das Ende nah.

Schnell zu übersehen ist ein paar Meter weiter das Moschuskraut. Die Blüte ist unscheinbar und grünlich. „Die sieht schon recht blässlich aus, sie ist bereits am Welken“, diagnostiziert Heydemann. Doch dann wird es wieder gelb. Hier blüht die Gelbe Anemone.

Gelbe Anemone braucht nährstoffreichen, frischen Waldboden

Sie hat weniger Blütenblätter als das Scharbockskraut, steht dem in Farbe aber nichts nach. „Sie braucht einen nährstoffreichen, frischen Waldboden.“ Am Großen Plöner See auf der Prinzeninsel, hinter der Apfelwiese und auch hinauf zum Siebenstern findet sie ihn. Auch am Suhrer See, bei Bösdorf und im Wald zwischen Ascheberg und Dersau kommt die Gelbe Anemone vor.

Der Weg auf die Prinzeninsel ist von Hinweistafeln gesäumt, die vor vielen Jahren der Nabu aufgestellt hat. Kurz hinter der Brücke auf der linken Seite geht es um die Frühblüher. Die Tafeln sind zwar in die Jahre gekommen, aber die Informationen haben Bestand. Bis auf das Lungenkraut, das Heydemann in dieser Woche nicht entdeckt hat.

