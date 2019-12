An den Plöner Ausfallstraßen hat die Polizei am Mittwochnachmittag 166 Fahrzeuge kontrolliert. In 74 Fällen kam es zu kleineren Beanstandungen, 20 Ordnungswidrigkeiten wurden festgestellt. Drei Fahrer wurden wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln aus dem Verkehr gezogen.