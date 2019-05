Stolpe

Als „ Aufstand der Karren“ hatte Tina Schwichtenberg ihr Werk zunächst in Pampin bei Parchim und im Jahr 2017 in der Skulpturenausstellung in Bissee vorgestellt. Für die Installation dort band die in Kiel und Berlin lebende Künstlerin die Region ein – die ausgemusterten Schubkarren wurde von Bauern, Gärtnern oder Privatleuten gespendet. Matthias Stührwoldt, der auch als Autor platt- und hochdeutscher Geschichten bekannt ist, wurde auf das Ensemble aus hochkant aufgestellten Schubkarren bei seinem Auftritt als Gastredner auf der Bisseer Vernissage vor zwei Jahren aufmerksam. „Die Karren haben mich ästhetisch angesprochen und mich sehr berührt“, erzählte der Biobauer bei der Einweihung am Donnerstag vor rund 50 Gästen.

Stührwoldt erwarb das Kunstwerk im vergangenen Jahr, nachdem der Aufstand der Karren auf dem Marktplatz in Eckernförde gezeigt wurde. Über den Kaufpreis wollte er keine Angaben machen. In den vergangenen Tagen baute der Stolper mit Freunden und Familie die Installation auf seinem „Zweitlieblingsplatz“ auf. Die Fläche auf der Spitze eines kleinen Wiesenhügels liegt direkt am Plattenweg Wittmaaßen im gleichnamigen Stolper Ortsteil und ist für Interessierte gut einsehbar.

Für Matthias Stührwoldt hat der " Aufstand der Karren" auch eine politische Dimension

Für den neuen Besitzer hat das Kunstwerk auch eine politische Dimension, die von Gastredner Georg Janßen deutlich gemacht wurde. Der Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) sprach von einem starken Bild, das Bezüge herstellt zum Verlust von bundesweit 100.000 kleinen Hofstellen in den vergangenen Jahren und dem Elend vieler Kleinbauern in der sogenannten Dritten Welt. „Täglich werden Bauern von ihrem Land vertrieben, weltweit sind 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Der Wohlstand bei uns basiert auch auf die Ausbeutung der Kleinbauern in armen Regionen“, betonte Janßen.

Skulpturenverein Bissee unterstützt Projekt in Stolpe

Unter den Besuchern mischten sich auch viele Akteure des Skulpturensommers in Bissee, der am heutigen Sonnabend eröffnet wird. Die Organisatoren um Karin Russ hatten die Einweihung in ihren Einladungsflyer aufgenommen. Der Bisseer Skulpturenverein will damit die Verbundenheit mit Matthias Stührwoldt und Tina Schwichtenberg herausstellen. „Das machen wir sonst nie, es ist eine Form von Dankbarkeit und Aufmerksamkeit“, sagte Karin Russ.