Bei Einbrüchen, Schlägereien oder Großveranstaltungen sind sie besonders gefragt: die Diensthunde der Polizeidirektion Kiel. Um auf gefährliche Lagen vorbereitet zu sein, wird regelmäßig trainiert. Am Dienstagabend rückten mehrere Hundeführer mit ihren Tieren in Preetz an, um „Einbrecher“ zu fangen.