Lütjenburg

Der Lütjenburger Petersen kennt keinen weiteren Fund aus der Slawenzeit, der auf dem heutigen Stadtgebiet gemacht worden ist. Der Schläfenring ist ein bronzenes Schmuckstück von slawischen Frauen, den sie meist über der Stirn trugen. In diesem Fall dürfte es sich um eine Grabbeigabe handeln.

Möglicherweise war die slawische Frau eine Christin

Das wirft für Petersen spannende Fragen auf: War diese slawische Frau schon Christin, weil sich ihr Grab in der Nähe der Kirche fand? Die erste sicher verbürgte Erwähnung der Michaeliskirche in Lütjenburg datiert auf das Jahr 1162. Um dieses Datum herum begann auch die Besiedlung des Stadtgebiets.

Gehörte der Schmuck einer der ersten Lütjenburgerinnen?

Trug diesen hübsch verzierten Schläfenring also eine der ersten Lütjenburgerinnen? 1148/1149 zerstörte der dänische König die Wall-Festung im benachbarten Oldenburg, damals Starigard. Waren diese Frau und ihre Familie nach den Kämpfen ins heutige Lütjenburg übergesiedelt und so etwas wie Kriegsflüchtlinge?

Gratulationen von den Schleswiger Archäologen

„Die Archäologen des Landesamtes in Schleswig haben mir zu diesem seltenen Fund gratuliert“, sagt Petersen. Er ist Vertrauensmann des Landesamtes, darf ganz offiziell mit einer Sonde auf Suche gehen und bildet auch Sondengänger aus. Zehn Jahre lang war er bei der Schleswiger Behörde beschäftigt und bei Ausgrabungen dabei. Heute ist der Lütjenburger selbstständiger Mediengestalter und IT-Experte.

Petersen wird hellhörig, wenn er irgendwo in Lütjenburg und Umgebung Erdbauarbeiten sieht. Als die Kirchengemeinde graben ließ, fragte er, ob er die Erde mit einem Metalldetektor untersuchen dürfe. „Ich war mir sicher, dass ich irgendetwas finde.“ Im Erdreich um Kirchen herum sind immer alte Spuren vorhanden.

Über zwei Tage hinweg untersuchte er die zehn Kubikmeter Abraum. Neben dem Schläfenring piepste das Gerät bei Hohlpfennigen aus Silber. Zwei Ganze und ein Halber sind erhalten. Archäologen datieren sie etwa auf das 14. Jahrhundert, vielleicht noch älter. „Diese Hohlpfennige sind aber schon heute die ältesten Münzfunde aus Lütjenburg.“ Auf Hohlpfennigen waren Tiere, Fantasiegebilde, Bauten und Gottheiten zu sehen. Der Lütjenburger Fund hat Ähnlichkeit mit einer Münze aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, die der Münzstätte Salzwedel zugeordnet wird.

Wie kommen die Münzen in den Boden? „Sie könnten in oder an der Kirche heruntergefallen und dann in den Boden eingetreten worden sein.“

Petersen fand bei der Untersuchung auch zahlreiche Knochenstücke. Er übergab sie der Kirchengemeinde, die sie wieder bestattete.

Petersen erster Fund war ein Steinbeil aus der Steinzeit

Petersen beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der archäologischen Spurensuche. Sein erster Fund in der Kindheit war ein Steinbeil aus der Steinzeit auf einem Feld in Vogelsdorf (Gemeinde Klamp).

Mit Stolz blickt Petersen auf den Fund eines Sachsenpfennigs aus dem Jahr 970 zurück. Das fremde Geld zeigt, dass es Handelsverbindungen gab. Die Münze lag im Lütjenburger Umland in der Erde. „Wo, das darf ich nicht sagen.“ Auch sogenannte Jütland-Nägel entdeckte er mit seiner Sonde in der Region. Mit ihnen hielten die Wikinger ihre Schiffe zusammen.

Es dürfen nur vom Archäologischen Landesamt lizenzierte Sondengänger auf Suche gehen. Strenge Gesetze sollen die Überreste der Vergangenheit im Boden schützen. Petersen warnt auch aus anderen Gründen davor. Einmal grub er einen großen Gegenstand aus: Es war eine intakte Flak-Granate aus dem Zweiten Weltkrieg.