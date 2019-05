Stolpe

Schon die Gästeliste verdeutliche Bajorats große Stärke, erklärte Matthias Stührwoldt (Grüne), der in seiner Rolle als stellvertretender Bürgermeister die launige Moderation der unterhaltsamen Feierstunde übernommen hatte. „Unser Bürgermeister ist der am besten vernetzte Mensch, den ich kenne – und das sogar ohne Internet.“ So waren Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU), Jörg Bülow, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags, und dessen stellvertretender Landesvorsitzender Amtsdirektor Rainer Jürgensen sowie die CDU-Landtagsabgeordneten Tim Brockmann und Werner Kalinka sowie Kreispräsident Stefan Leyk und zahlreiche Vertreter regionaler und lokaler Vereine, Verbände und Verwaltungen gekommen, um Bajorat zur „silbernen Bürgermeisterschaft“ zu gratulieren.

"Es ist eine Ehre, nach Stolpe eingeladen zu werden"

Schon bei der Begrüßung machte Stührwoldt, der schon „von Berufs wegen als Milchbauer keine Angst vor großen Tieren“ zeigte, wie das Wort Ehrengast vor Ort definiert werde. „Es ist eine Ehre, nach Stolpe eingeladen zu werden.“ Ein allgemeines Rederecht sei damit allerdings nicht verbunden. „Dies wird keine Veranstaltung, wo ein Grußwort das nächste jagt“, erteilte Stührwoldt dem Minister das Wort.

Bajorat holt das Beste für seine Kommune heraus

Grote nutzte „dieses Privileg, eine kleine Rede halten zu dürfen“, um Bajorat einen Dorfbürgermeister im besten Sinne zu ehren. So setze sich der Jubilar sehr erfolgreich auf allen Ebenen ein, um das Beste für seine Kommune herauszuholen und den ländlichen Raum zu stärken, ohne das Große und Ganze aus den Augen zu verlieren. „Dabei ist stets der Blick in die Zukunft gerichtet, um gemeinsame Lösungen zu finden.“ Um diese Ziele zu erreichen, pflege Bajorat auch auf höheren Verwaltungsebenen ebenso deutliche Ansagen „frei Schnauze“ wie bei der Feierstunde, lobte Grote.

Verlässlicher Verhandlungspartner

„Diese verbindende und verbindliche Geradlinigkeit“ mache Bajorat zu einem oft unbequemen, stets aber verlässlichen Verhandlungspartner, setzte Kreispräsident Stefan Leyk die Laudatio fort. „ Holger Bajorat ist ein Glücksfall für alle Gemeinden und den Kreis Plön“, dankte Leyk ( CDU) Bajorat und überreichte ihm die Ehrengabe des Kreises als besondere Auszeichnung für dieses Wirken.

Der erste, der einen echten Lederball mitbrachte

In weiteren Gesprächsrunden bat Stührwoldt langjährige Weggefährten, aus dem Nähkästchen zu plaudern. So berichtete Wankendorfs Amtsvorsteher Jörg Engelmann (WGB), dass Bajorat die große Gabe habe, egal zu welchem Thema frei zu reden und am Ende einer kontroversen Diskussion deren Ergebnisse zusammenzufassen und einen Kompromiss zu formulieren, dem spontan alle zustimmen. „Wenn du dann im Bett liegst und noch mal nachdenkst, kommt oft die Frage: Hat er dich nun über den Tisch gezogen oder ist alles in Ordnung?“, so Engelmann. Wankendorfs Bürgermeisterin Silke Rossmann erklärte: „Durch Reibung entsteht Wärme. Deshalb arbeiten unsere Gemeinden so gut zusammen.“ Jürgen Ziemer (ehemaliger SPD-Gemeindevertreter) erinnerte sich an die ersten Jahre, als der damals sechsjährige Holger aus Eutin nach Stolpe umgezogen war, weil seine Eltern die Bäckerei im Ort übernommen hatten. „ Holger war der erste, der zum Fußballspielen einen echten Lederball mitgebracht hatte. Damit war er gleich in der Mannschaft akzeptiert.“

Aus diesem ersten Engagement habe sich später die politische Laufbahn entwickelt, nahm Bajorat den Ball in seinem abschließenden Rundumschlag auf, in dem er sehr offen über Entwicklungen sprach. So wurde er später als 16-Jähriger inoffizieller Teamkapitän losgeschickt, um mit der Gemeindevertretung über die Anschaffung von Fußballtoren zu verhandeln. „Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir vor den Spielen sechs Stangen aus dem Knick geholt und irgendwie zusammengebaut.“

Seit 1982 auf dem politischen Spielfeld

1982 entdeckte Bajorat neben dem Fußballplatz auch die Politik als Spielfeld und wurde auch gleich in die Gemeindevertretung gewählt, der er seit April 1994 als Bürgermeister vorsteht. In seine Amtszeit fallen der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses, die Ansiedlung der Straßenmeisterei mit Gewerbegebiet, die Ausweisung diverser Baugebiete, der Kauf des Stolper Sees und die Fusion der Amtsverwaltungen Wankendorf und Bokhorst. Neben dem Einsatz für einen vernünftigen kommunalen Finanzausgleich ist das neueste Projekt nun der Kampf für den Lärmschutz an der A21, kündigte der streitbare Bürgermeister an, dessen unermüdlicher Einsatz mit viel Applaus gewürdigt wurde.