Spaziergänger können auf ihrem Weg durchs Eichholz sechs Briefkästen entdecken, die allesamt mit Liebesbriefen gefüllt sind. Trotz der vermeintlichen Intimität darf sie jeder lesen, und wer einen Brief besonders zauberhaft findet, darf ihn sogar mit nach Hause nehmen.

„Die Liebesbriefe sollen Zuversicht geben und vielleicht an die eigene Zeit der prickelnden Verliebtheit erinnern. Das kann gerade jetzt, da wir unser normales Leben noch immer nicht zurückhaben, sehr aufmunternd sein“, meint Notburga Reisener. Sie gehört mit Friederike Leiber, Ilse Philippsen und Roswitha Richter zu den Akteurinnen der Sommerausstellung.

Szenische Lesungen und Konzerte an vier Sonntagen

„Oh, wie lieb ich dich“, lautet das Thema, und neben dazu passenden literarischen Kostbarkeiten und Liebesbotschaften von berühmten Persönlichkeiten sind auch ganz private Briefe dabei, die den Initiatorinnen für die Ausstellung überlassen wurden. Die Schriftstücke sollen daran erinnern, dass es seit der Entwicklung der Schriftkultur schon immer Menschen gab, vor allem in Krisenzeiten, die sich Briefe schrieben, weil sie sich nicht sehen konnten und sich vermissten.

Die Ausstellung wird an vier Sonntagen, verteilt auf die Monate Juni, Juli und August, mit szenischen Lesungen und kleinen Konzerten ergänzt, unter freiem Himmel, direkt am kleinen Ukleisee.

Zur Eröffnung am Sonntag, 6. Juni, gibt es ebenfalls musikalische Begleitung mit der Sopranistin Lisa Schmalz und den Musikern Chris Lüers (Posaune) und Florian Klehn (Gitarre). Treffpunkt für den gemeinsamen Spaziergang zu den Briefkästen ist um 15.30 Uhr an Leibers Galerie Hotel im Redderberg 18.

Am Sonntag, 20. Juni, folgt ab 16 Uhr eine szenische Lesung mit der Kieler Schauspielerin Kati Luzie Stüdemann und Enrico Byhan, die Schriften aus dem Feldpost-Briefwechsel des Ehepaars Charlotte und Alfred im Jahr 1943 ausgewählt haben.

Am Sonntag, 4. Juli, 16 Uhr, stehen jiddische Geschichten und Lieder auf dem Programm, vorgetragen vom Duo Schmarowotsnik mit Christine von Bülow und Martin Quetsche.

Die Schauspielerin Imke Büchel und Tom Hintz sind am Sonntag, 18. Juli, ab 16 Uhr zu Gast im Eichholz, um aus dem Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Paul Celan vorzutragen.

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe gibt es am Sonntag, 1. August, ab 16 Uhr ein Konzert mit der Komponistin und Sängerin Katharina Schwerk, die unter dem Titel „Liebe mich oder verlasse mich“ romantische Chansons und bewegende Popsongs interpretiert. Für die Künstler wird jeweils der Hut herumgehen.

Bei jedem Wetter

Alle, die gern in Gemeinschaft zum Veranstaltungsort im Eichholz gehen möchten, treffen sich an den genannten Sonntagen um 15.30 Uhr bei Leibers Galerie-Hotel im Redderberg 18. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt, bei Gewitter oder Starkregen wird es jedoch einen Ausweichort geben.

Nähere Informationen, auch zu möglichen coronabedingten Änderungen, sind auf der Homepage der Gemeinde Dersau zu finden: www.dersau.de.

Flyer für die Veranstaltungsreihe liegen in den Touristinformationen in Dersau und Plön sowie in der Plöner Buchhandlung Schneider aus, ebenso im Bücherschrank in der Dersauer Dorfstraße 86.

Das Projekt wird gefördert von Graf Brockdorff-Ahlefeldt, Ralf Buchner, dem Kreis Plön und den Nutzerinnen und Nutzern des Dersauer Bücherschranks.