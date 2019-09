Die SPD-Fraktion in Mönkeberg will neue Wege gehen: Die öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung sollen im Internet übertragen werden - als Live-Stream und möglichst auch zum späteren Anschauen. Damit sollen mehr Bürger an der Lokalpolitik teilhaben können. Über den Antrag wird bald abgestimmt.