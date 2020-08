Mit der Reform der Pflegeausbildung gilt seit Januar für alle neuen Auszubildenden die Generalistik. In der dreijährigen Berufsausbildung werden alle Bereiche durchlaufen: die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. Die ersten Auszubildenden und die Leiterin des Awo-Bildungscampus berichten.

Von Signe Hoppe