Preetz

„Der Beratungsbedarf von Familien und Einzelpersonen ist aufgrund der Corona-Pandemie immens gestiegen“, erklärt Annette Zacharias vom Integrationscenter Awo Interkulturell in Preetz. Viele Migranten hätten wegen Corona ihre Jobs verloren, andere kämen mit der Ausbildung nicht weiter. „Auch bei gesundheitlichen oder familiären Problemen wenden sich viele zuerst an uns. Große Sorgen machen uns die Kommunikations- und Sprachdefizite bei vielen Migranten, die mangels persönlicher Kontakte und fehlender regelmäßiger Treffen entstanden sind“, so die Migrationsbetreuerin. Außerdem sei die Beratung deutlich zeitaufwendiger geworden. „Versuchen Sie mal, per Telefon oder Videochat einem Menschen mit Sprachproblemen beim Ausfüllen eines mehrseitigen Antragsformulars zu helfen“, nennt sie ein Beispiel.

Awo-Team befürchtet Stellenkürzungen

„Aktuell leben etwa 465 Menschen mit Migrationshintergrund in Preetz. Doch unser Team umfasst nur sieben Mitarbeiter, einige davon in Teilzeit. Da wir nach wie vor kein festes Budget haben, sondern eine projektbezogene Finanzierung, befürchten wir weitere Stellenkürzungen“, so Annette Zacharias

Die Schulschließungen und das digitale Lernen, hätten bei Schülern, die Deutsch als Zweitsprache (DaZ) lernen, teils verheerende Auswirkungen gezeigt. „Vielfach verfügten die Kinder und Jugendlichen zu Hause weder über Computer noch Laptop oder ähnliches. Und Lerninhalte via Mobiltelefon zu erfassen, ist kaum möglich. Oft fehlen auch die nötige Unterstützung der Eltern oder ein ruhiger Arbeitsplatz. Es gab kaum persönliche Kontakte zu Anderen, also auch kaum Veranlassung, Deutsch zu sprechen“, beschreibt Zacharias die Situation.

DaZ-Schüler haben beim digitalen Lernen das Nachsehen

Sprach- und Lerndefizite reduzieren zu helfen, ist das Ziel von Hans-Dieter Nehrhoff und Ralf Bauerochs. Beide gehören zu den aktuell sieben ehrenamtlichen Betreuern, die DaZ-Schüler bei den Hausaufgaben und beim Festigen des Gelernten unterstützen. „Sprachprobleme tangieren ja alle Fächer. Wenn die Aufgabenstellung, egal in welchem Fach, nicht verstanden wird, ist die Aufgabe nicht zu lösen“, sagt Ralf Bauerochs. Seit Oktober 2020 unterstützt der Maschinenbauingenieur im Ruhestand einen aus dem Iran stammenden 16-jährigen Schüler der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG). „Mir scheint, dass es an einigen Grundlagen fürs Lernen fehlt. So versuche ich zu vermitteln, wie man methodisch eine Aufgabe anpacken kann und dass etwa eine ‚Lose-Blatt-Sammlung’ mit lückenhaften Aufzeichnungen aus verschiedenen Fächern nicht sehr hilfreich ist“, berichtet Bauerochs. Aus seiner Sicht wäre es wichtig, die Eltern mit einzubeziehen. „Nicht allen Eltern scheint bewusst zu sein, dass sie auch selbst Verantwortung für die schulische Entwicklung ihrer Kinder tragen, um ihnen eine berufliche Perspektive zu ermöglichen“, meint der 63-Jährige.

Lehrer in Preetz für ehrenamtliche Unterstützung dankbar

Hans-Dieter Nehrhoff, der früher das Gemeinschaftskraftwerk in Kiel leitete, betreut seit knapp sechs Monaten einen 14-Jährigen aus Syrien, der seit zweieinhalb Jahren in Deutschland lebt. „Er geht jetzt in die siebente Klasse, aber eigentlich fehlen ihm die Klassen eins bis fünf. „Nach eigener Aussage hat er wohl längere Zeit im Libanon gelebt und dort nur ab und an improvisierten Unterricht gehabt“, berichtet der 67-Jährige. Zweimal pro Woche unterstütze er den Jungen in verschiedenen Fächern. „Während des Lockdowns lief das meistens per Video, teilweise kamen die Aufgaben von den Lehrern per E-Mail. Jetzt können wir uns wieder persönlich treffen, das ist einfach effektiver“, so Nehrhoff. Sein Schützling mache inzwischen Fortschritte, die Noten hätten sich verbessert. „Also bringt die Unterstützung etwas. Das freut mich sehr“, so der Ruheständler.

Daniel Kux, Schulleiter der THG, weiß das ehrenamtliche Engagement der Frauen und Männer sehr zu schätzen. „Wir Lehrer sind sehr dankbar für die Unterstützung der DaZ-Schüler, die wir so individuell nicht leisten könnten. Alle Seiten profitieren von diesem Projekt. Wir möchten es auf jeden Fall ausbauen“, meint der Pädagoge.

Auch Berufsschüler brauchen Hilfe

Neben weiteren „Hausaufgaben-Betreuern“ für DaZ-Schüler sucht Ute Lefelmann-Petersen, Koordinatorin der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe Preetz, dringend Menschen, die Berufsschüler unterstützen könnten. „Der Bedarf ist aktuell sehr groß. Auch hier geht es vor allem um Deutschkenntnisse, besonders hinsichtlich der jeweiligen Fachbegriffe.

„Wenn es uns nicht gelingt, jungen Menschen mit qualifizierten Jobs eine Perspektive für ein selbstständiges Leben zu geben, wird das weitreichende Folgen für die ganze Gesellschaft haben. Wir müssen unbedingt verhindern, dass aufgrund von Sprachdefiziten Ausbildungen abgebrochen werden“, betont Lefelmann-Petersen.