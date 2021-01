Lena Prien, Peggy Blanck und Wiebke Schober holen den vor zwei Jahren gegründeten Förderverein der Awo-Kita Schönberg aus dem Dornröschenschlaf. Die drei Mütter wollen dafür allerdings mehr Mitglieder gewinnen – in Zeiten von Corona eine echte Herausforderung.

Von Astrid Schmidt