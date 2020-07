Wer als Hochrisikopatient gilt, leidet in Corona-Zeiten besonders. Bei der Awo-Krebsberatung in Schönkirchen versucht Sozialpädagogin Monika Weiher (59) täglich, für ihre Klienten trotz strenger Hygieneregeln da zu sein. Denn viele Schwerkranke geraten zunehmend in Isolation.