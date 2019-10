Forum bringt Jugendliche in einen Job

Plön

Seine Ausbildungsleiterin in Plön, Janika Oldenburg, ist „super glücklich“ über ihren neuen Kollegen. Er suche sich seine Arbeit selbst, spreche Kunden an und sei sehr ehrgeizig. „Ich kann nicht klagen.“

Zweifel an einem Beruf in der Bank

Dabei hatte der junge Mann durchaus noch einen anderen Beruf im Sinn: Bankangestellter. Doch er stellte sich selbst die Frage: Wie sieht es mit Berufsaussichten in einer Bank in 20 Jahren aus? Wie viele Mitarbeiter benötigen die Institute noch bei wachsenden Onlinebereichen? „Ich hatte Angst, einmal arbeitslos zu werden.“ Seine Berufschancen als Optiker erschienen ihm da besser.

Erste Sprachhilfe von einer Flüchtlingshelferin

Rassuli schaffte in der Schule im Schiffsthal zunächst seinen Hauptschul-, später seinen Realschulabschluss. Besonders unterstützt hat ihn in dieser Zeit die Flüchtlingshelferin Barbara Soltau. Sie brachte ihm die ersten Brocken Deutsch bei, gab ihm Nachhilfe, erklärte ihm, wie es in Deutschland funktioniert und abläuft.

"Paradebeispiel für Selbstständigkeit"

Ein Freund gab ihm einen Tipp für seinen beruflichen Werdegang. Er solle sich doch einmal beim Forum für berufliche Bildung und Qualifizierung (FBQ) melden. Die Kreishandwerkerschaft betreibt diese GmbH auch in der Plöner Johannisstraße. Einmal in der Woche besuchte er ab Herbst 2018 die Berufsschule, verbesserte weiter sein Deutsch, machte Praktika unter anderem auch bei Fielmann in Plön. Einen Teil seiner Zeit verbrachte Rassuli in einer Lehrküche in Plön. „Er ist ein Paradebeispiel für Selbstständigkeit“, sagt FBQ-Leiterin Ivonne Herzog. Sie und drei weitere Kollegen in Plön begleiten junge Menschen, die noch Defizite haben, auf dem Weg zum Beruf. 35 Plätze hält die GmbH dafür in Plön vor.

Rassuli fühlte sich dort gut aufgehoben. Und es hat ihm genützt auf dem Weg zum Fielmann-Augenoptiker. Sein Deutsch habe er verbessern können.

Hobby: Boxen

Rassuli lebt mit seinen Eltern in Ascheberg. Seine jüngere Schwester besucht das berufliche Gymnasium in Preetz. Sportlich ist der TSV Plön seine Heimat. Er gehört zur Boxsparte und trainierte auch unter der TSV-Legende Hans Korth. Am Tag, als er zum ersten Mal in den Ring steigen sollte, verstarb Korth. Rassuli hat hier auch gelernt, wie man sich im Leben durchboxt.

Fielmann sucht sich aus 10.000 Bewerbern 1500 Azubis aus

Es ist eine Leistung für den jungen Afghanen, bei Fielmann einen Ausbildungsplatz bekommen zu haben. Jedes Jahr bewerben sich rund 10.000 Jugendliche für eine Augenoptiker-Lehre, erklärt Fielmann-Pressesprecher Tobias Plöger. „1500 Auszubildende suchen wir uns davon aus.“ In der Plöner Filiale arbeiten 17 Kollegen, darunter sechs Auszubildende.

