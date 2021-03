Bellin

Zwei große Parkplätze gibt es in Bellin. Die gemeindeeigene Parkfläche abseits der See-Seite ist sauber – und an diesem Tag leer.

Große Info-Tafeln, die die Gemeinde im vergangenen Jahr aufgestellt hat, beschreiben die idyllische Landschaft am Selenter See. Gegenüber bietet sich ein anderes Bild: Die Grünflächen sind völlig verdreckt.

Wohnmobilisten und Lkw-Fahrer übernachten auch auf dem Parkplatz

Selbst im Regen halten Wohnmobile für eine Rast, auch viele Lkw steuern den Parkplatz an. Ein idyllisches Plätzchen mit einem schönen Badestrand, der vor allem im Sommer zahlreiche Besucher anlockt. Viele Wohnmobilisten und Lkw-Fahrer übernachten dort auch.

Doch es gibt ein Problem: keine öffentliche Toilette. Tagsüber haben die beiden Imbisshäuser auf den Parkplätzen geöffnet, nachts und zu Corona-Zeiten jedoch schlagen sich viele in die Büsche.

Ein bisschen Verzweiflung ist Bürgermeister Bernd Oelke und Gemeindevertreter Henning Thiessen angesichts des Drecks an der Böschung anzumerken. Einmal im Jahr gibt es wie in vielen anderen Gemeinden die Müllsammelaktion.

„Dabei haben wir nicht nur anorganischen, sondern auch organischen Müll gefunden“, beschreibt Thiessen das Problem, das der Gemeinde immer mehr stinkt. Ausgesprochen unangenehm wird es für den Gemeindearbeiter, wenn er die Böschung mähen muss.

"Letzten Sommer war es eine Katastrophe"

Doch auch anderer Unrat wie Plastikflaschen oder Verpackungen landen im Gras. „Letzten Sommer war es eine Katastrophe“, sagt Thiessen. „Die Grenze nach Dänemark zu, die Ostseestrände dicht – und hier hat es sich gestaut.“

Die Gemeinde habe nichts dagegen, dass viele dort stehen und sogar übernachten. „Wir wollen das auch nicht verbieten“, betont Thiessen. Doch die Kritik an den Verhältnissen nehme zu. „Die Menschen bringen den Parkplatz, der eigentlich dem Bund gehört, mit unserer Gemeinde in Verbindung. Das heißt dann immer, die Gemeinde kümmert sich nicht“, sagt Oelke. Es sei einfach ein Ärgernis.

Gemeinde mit Abfallentsorgung überfordert

Im Sommer habe der Bürgermeister persönlich jeden Tag die Mülleimer geleert. Aber die Gemeinde sei damit überfordert: „Der Bund muss sich darum kümmern, wir können das nicht ehrenamtlich leisten“, erklärt Thiessen.

Es sei ja deutschlandweit ein generelles Problem an Bundesstraßen, dass dort zu wenig öffentliche Sanitäranlagen angeboten werden. „An Autobahnen gibt es alle paar Kilometer eine Toilette, an den Bundesstraßen hat man das kaum.“

Bürgermeister Oelke hatte schon im Sommer vergangenen Jahres einen Brief an das Verkehrsministerium geschrieben und die Zustände geschildert. Dabei hatte er auch angemerkt, dass auf weiten Strecken der B 202 geeignete sanitäre Einrichtungen fehlten.

„Immer wieder stranden viele Menschen bis hin zu Busgesellschaften hier und müssen sich dann in die Büsche schlagen.“ Die Gemeinde schlage deshalb vor, ein festes Gebäude mit Toiletten und Möglichkeiten zur Sammlung und Entsorgung von Abfällen zu schaffen.

Doch die gut einen Monat später folgende Antwort des Ministeriums sei für die Gemeinde ernüchternd gewesen. „Aus meiner Sicht haben die sich herausgeredet“, so Oelke. Denn es heißt, dass Bund und Länder an ihren Straßen auf der Basis ihres gesetzlichen Auftrags grundsätzlich nur Rastanlagen und an wenigen Stellen auch Pendlerparkplätze betreiben. „Das Vorhalten von Parkplätzen für den ruhenden Verkehr wie für den Besuch von Sehenswürdigkeiten, touristischen Zielen oder für eine Wohnmobilnutzung obliegt den Kommunen.“

Zu wenig öffentliche Toiletten an Bundesstraßen

An Bundesstraßen seien entsprechende Einrichtungen nur vorgesehen, wenn diese Straßen in das weiträumige Netz eingebunden seien und in unmittelbarer Fortsetzung einer Autobahn lägen. Die Finanzierung einer WC-Anlage aus Mitteln des Bundes und deren Betrieb könnten daher nicht in Aussicht gestellt werden.

„Aus unserer Sicht ist ein weiträumiges Netz durchaus zutreffend“, meint dagegen Oelke und verweist auf die viel genutzte Achse von der Vogelfluglinie nach Kiel oder weiter zu den Autobahnen.

Die Problematik der Vermüllung der Rast- und Pendlerplätze an Bundes- und Landesstraßen bestehe fast überall im Land, so das Ministerium weiter. Die vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr verfolgte Konzeption sehe die Aufstellung von Schildern vor, die unter dem Motto „Mein Müll muss mit“ die Fahrer aufforderten, ihre Abfälle wieder einzupacken.

„Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass dadurch deutlich weniger Abfall – vor allem weniger Haus- und Sperrmüll – anfällt als bei der Vorhaltung von Abfallbehältern.“ In Bellin steht das Schild auch – aber ohne Wirkung.