Nettelseee

Der mit 20 Tonnen Fleisch beladene Lkw geriet nach einem Überholvorgang gegen 19.20 Uhr ins Schwanken und kippte auf die Seite. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Da sich die Bergungsarbeiten schwierig gestalteten, blieb die B 404 die ganze Nacht gesperrt. Auch am Donnerstag hielt die Sperrung nach Polizeiangaben bis 9.30 Uhr an. Der Verkehr staute sich am Morgen weit zurück.

