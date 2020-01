Für die nächsten Tage kündigen Tierschützer verstärkt Proteste gegen das LPT-Tierversuchslabor auf Gut Löhndorf an. Am Sonntag bilden Aktivisten beim Neujahrsempfang der Stadt Plön eine Menschenkette, am Montag rücken die Tierversuchsgegner zur Gemeindevertretersitzung in Wankendorf an.