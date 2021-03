Preetz

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei geriet die in Richtung Plön fahrende Frau gegen 23.45 Uhr aus ungeklärter Ursache in Höhe der Abfahrt zur Kieler Straße mit ihrem VW in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden BMW, teilte die Polizei mit.

BMW-Fahrer kam in die Klinik

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb sie trotz Reanimationsmaßnahmen eines eingesetzten Notarztes an der Unfallstelle. Der 34-jährige Fahrer des BMW erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Lesen Sie auch:Weitere Nachrichten aus dem Kreis Plön

Die Kieler Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache und ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. Die Bundesstraße konnte nach rund drei Stunden wieder freigegeben werden.