Ein Schwerverletzter ist die Bilanz eines Unfalls auf der B 76 in Höhe der Weinbergsiedlung am Donnerstagnachmittag. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Straßenverkehr. Unfallursache: Möglicherweise war ein Fahrer abgelenkt, weil er am Steuer telefoniert haben soll.