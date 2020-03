Das müssen Sie über die Vollsperrung der B76 wissen

Der Tourismus im Norden bleibt eine Wachstumsbranche. 2019 war ein neues Spitzenjahr - für viele Gemeinden im Land. Der Kreis Plön hat ein Plus von 1,6 Prozent mehr Übernachtungen verzeichnet, doch nicht in allen Orten sieht es so rosig aus. Eine Gemeinde hat sogar 30 Prozent weniger Besucher.