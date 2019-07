Plön

Zügig waten Heinke Fock und Wolfgang Sinnhuber sowie Günther und Angela Tode die wenigen Meter durch den Nichtschwimmerbereich, bleiben im hüfthohen Wasser stehen, benetzen die Oberkörper, um dann zügig einzutauchen und drauflos zu schwimmen. Diese „Routine“ habe sich im Laufe vieler Jahrzehnte entwickelt, erzählt Heinke Fock. „Man kommt nicht ins Grübeln, ob das Wasser zu kalt ist.“

Seit 66 Jahren frühmorgendliche Badestunde

Genau genommen starte sie seit 66 Jahren den Tag mit der frühmorgendlichen Badestunde. Wobei sich die Runde je nach Wasser- und Lufttemperatur auch schon mal auf wenige Schwimmzüge und Minuten verkürzen könne, verrät Fock. In diesem Frühjahr begann die Schwimmrunde am 10. April bei einer Temperatur von sieben Grad Celsius. „Das kostet schon etwas Überwindung, aber wenn man dann anschließend zu Hause ist und eine heiße Tasse Kaffee genießt, ist man so richtig wach“, sagt Fock.

Aktuell habe man eher ein anderes Problem, weiß Günther Tode. „Im Moment haben wir morgens frische zwölf bis 15 Grad Lufttemperatur, während das Wasser mit 23 Grad lauwarm ist.“ Das Reingehen sei also überhaupt kein Problem. „Man mag aber nicht wieder rauskommen“, so Tode. Auch die sehr gute Wasserqualität trage zum großen Badevergnügen bei. „Der See blüht nicht, und Zerkarien sind selten.“ Entsprechend entspannt dreht die Gruppe munter schwatzend und fröhlich planschend eine weitere Runde. „Mittlerweile sind wir ja auch Rentner und müssen anschließend nicht zur Arbeit“, erinnert Tode an den Ursprung des frühen Termins. Seit den 50er-Jahren treffe sich die Gruppe in unterschiedlicher Zusammensetzung ohne feste Verabredung und Verpflichtung zwischen 6 und 7 Uhr. Die meisten kommen dabei zum feuchtfröhlichen Klönschnack, manche trainieren aber auch für sportliche Wettkämpfe. Am Ende ist aber stets Zeit für ein paar freundliche Worte.

Tradition geht auf die 50er-Jahre zurück

Genau dieses offene Konzept mache wohl den Reiz und das Erfolgsgeheimnis des Frühschwimmens aus, dessen Tradition auf die 50er-Jahre zurückgehe, vermutet Wolfgang Sinnhuber, der als Senior der Truppe seit 1951 den Tag gerne mit einem erfrischenden Bad beginnt. „Damals war das hier alles noch eine Schönjahnsche Koppel“, erinnert sich Sinnhuber. Das Wohngebiet Plön-Ost wurde langsam entwickelt, Kirche und Friedhof wurden 1958 auf dem Hügel gebaut. „Hier unten stand ein Baum, in den wir unsere Handtücher und trockenen Sachen gehängt haben, damit die weidenden Kühe da nicht herankamen.“ Noch abenteuerlicher sei die Situation gewesen, wenn der Bauer die Koppel als Auslauf für die Jungbullen nutzte. „Da sind wir den Berg erst runter ins Wasser und dann wieder hinauf gesprintet, um sicher nach Hause zu kommen“, so Sinnhuber.

In der 60er-Jahren übernahm die Stadt das idyllische Gelände und richtete eine offizielle Badestelle mit einer kleinen Treppe nebst Geländer am Ufer sowie Rettungsring ein. Auch die Liegewiese werde gut gepflegt, so Sinnhuber. Nur die Böschung im unteren Bereich sollte nach seiner Meinung ein bisschen abgeflacht werden. Und Heinke Fock wünscht sich einen Handlauf, der den steilen Pfad für Menschen mit Gehbehinderung etwas sicherer machen würde.

Frühstück nach dem Schwimmen

Die Schwimmsaison dauert übrigens mindestens bis zum 29. September. „Dann feiern wir einen nassen Geburtstag“, sagt Fock. Wer der Jubilar sei, wolle sie nicht verraten. Überhaupt hält die Kerntruppe eng zusammen. „Seit wir im Ruhestand sind und morgens etwas mehr Zeit haben, treffen wir uns nach dem Schwimmen auch gerne mal zum Frühstück“, so Fock. Diese sozialen Kontakte, vor allem aber die erfrischende sportliche Betätigung machten den Reiz des Frühschwimmens aus. Fock: „Ich habe dem See viel Gesundheit zu verdanken.“

