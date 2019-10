Neuer Handlauf macht Pfad sicherer

Plön

Die Augen von Heinke Fock strahlen mit dem Handlauf aus glänzendem Stahl an der Wiese am Schöhsee um die Wette. Über vier Jahre kämpfte die Plöner Seniorin für das neue Geländer, das künftig den steilen Pfad vom Steinbergweg zur Badestelle etwas sicherer und gangbarer machen wird.

Vor einem halben Jahr wollte Heinke Fock die Hoffnung fast aufgegeben, erzählt die mittlerweile 78-jährige Rentnerin.

Mehr als 200 Unterschriften für neuen Handlauf gesammelt

Immer wieder hatte sie das Thema in verschiedenen städtischen Gremien wie am runden Tisch der Stadt Plön für geh- und sehbehinderte Bürger angesprochen und zuletzt auch eine Unterschriftenliste überreicht, in der über 200 Anwohner ihr Anliegen befürworteten. Dieser große Unterstützerkreis im Allgemeinen, vor allem aber die Gruppe der Frühschwimmer im Besonderen habe sie stets ermuntert, ausdauernd am Ball zu bleiben.

Die Unterschriften-Aktion im Frühjahr 2019 habe den Stein schließlich doch noch ins Rollen gebracht. Im Sommer diskutierte der Ausschuss für gesellschaftliche Anliegen den Antrag, befürwortete das Projekt und bewilligte die Mittel für die Investition. Aufgrund der guten Auslastung der Handwerksbetriebe verzögerte sich die kleine Baumaßnahme. In der vergangenen Woche wurden die Fundamente für die Pfosten gesetzt, Anfang dieser Woche der 60 Meter lange Handlauf montiert. Die Kosten belaufen sich auf rund 8300 Euro.

Badestelle Schöhsee selbst hat neues Geländer

„Die Geduld und das Warten haben sich aber gelohnt“, meint Heinke Fock und blickt auf die filigrane Stahlkonstruktion. „Die Anlage ist top.“ Auch die anderen Badegäste und Spaziergänger, die den Handlauf gesehen und gleich ausprobiert hätten, seien begeistert. Sogar an der Badestelle selbst sei ein neues Geländer hinzugekommen, sodass man nun von zwei Seiten gut gestützt ins Wasser kommen könne. Ob das in diesem Jahr allerdings noch geschehe, sei fraglich, sagt Fock. „Badeanzug und Frotteemantel hängen zwar noch griffbereit am Schrank und die Wassertemperatur ist mit zwölf bis 13 Grad auch noch in Ordnung, so Fock. Aber bei Frühnebel und Nieselregen kühle man im Nachgang zu sehr aus. Um so größer sei nun die Freude auf die nächste Badesaison.

