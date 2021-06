Die Badestelle Moltörp am Selenter See mit großer Liegewiese und Kiosk ist in den warmen Monaten gut besucht. Die Gemeinde Selent hat unter anderem mit Spielplatz und Badeinsel viel zur Attraktivität beigetragen. Ein weiterer Pluspunkt ist jetzt die neueröffnete Ladestation für E-Bikes und Pedelecs.