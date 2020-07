Schönberg (Holstein)

Die Tür geht auf, und eine Frau am Rollator kommt hereinspaziert. "Guten Morgen, Frau Heinz", begrüßt sie Ursula Wendt, die hinter der Theke steht. Die 65-jährige Bäckereifachverkäuferin kennt viele ihrer Kunden beim Namen, sie selbst ist unter "Ulla" im Dorf bekannt, und die Kinder ihrer Chefin und ihres Chefs hat sie aufwachsen sehen. Seit fünfzig Jahren arbeitet sie beim Probsteier Bäcker in Schönberg, seit sie ihre Ausbildung hier begonnen hat. Die Arbeit, für die sie morgens um vier Uhr aufsteht, macht ihr immer noch unheimlich viel Spaß, sagt sie.

1970, als sie 15 Jahre alt war, bot sich ihr die Gelegenheit zu der Ausbildung als Bäckereifachverkäuferin beim Probsteier Bäcker. Sie entschied sich, nach der Volksschule mit der Lehre anzufangen. "Mein letzter Schultag war an einem Freitag", erzählt die Schönbergerin, "und am Samstag fing ich dann an zu arbeiten". Positiv ist ihr in Erinnerung geblieben, wie gut sie in dem Familienbetrieb aufgenommen wurde.

Backstube und kleiner Laden

Damals gab es nur die Bäckerei an der Strandstraße, die aus der Backstube und einem kleinen Laden bestand. Dort verbrachte sie ihren Arbeitsalltag mit ihrer Chefin zusammen. Drei Jahre dauerte die Ausbildung. "Der Laden bestand aus einem Tresen, darunter war das Dauergebäck in den Schubladen. Im Tresen lagen die Kuchenstücke und hinter mir die Brote in den Regalen", erinnert sich Wendt. Zur Brotschneidemaschine habe man immer in ein anderes Gebäude laufen müssen. Sitzgelegenheiten seien in der Bäckerei noch nicht vorhanden gewesen. Auch sei sie viel "mit über Land gefahren", sagt sie, und habe beim Ausliefern der Waren geholfen. Touristen? "Die gab es damals so nicht hier", sagt sie. Das seien dann eher Leute aus dem Umland gewesen.

Besonders verändert habe sich die Bandbreite des Angebots von Brot, Brötchen und Kuchen. Mit den Jahren seien immer mehr Sorten hinzugekommen, berichtet sie. "Damals hatten wir vielleicht acht Brötchensorten wie die normalen, Mohn, Kieler. Heute sind es gut 20 Sorten." Neu sei dann - das war gegen Ende der 80er - der Café-Betrieb sowie der Ausschank von Kaffee und der Verkauf von belegten Brötchen gewesen.

Seit 30 Jahren in der Bahnhofsstraße

Seit etwa 30 Jahren ist Wendt in der Filiale an der Bahnhofsstraße. Um vier Uhr steht sie auf, dreht um fünf den Schlüssel in der Tür zur Bäckerei um. "Dann mache ich mir erstmal einen Kaffee", sagt sie, bevor die Warenlieferung komme und sie sich ans Einräumen der Regale macht. "Und dann freue ich mich, wenn die ersten Kunden kommen." 50 Jahre lang jeden Tag Kuchen vor der Nase - Man könnte auf die Idee kommen, dass man irgendwann keine Sahnetörtchen mehr sehen kann. Bei der 65-Jährigen sei das nicht der Fall, im Gegenteil: "Ich mag alles an Kuchen und esse auch gern Croissants und Quarkbrötchen." Und die Brötchen? Schmeckten die vor fünfzig Jahren oder heute besser? "Die haben immer gut geschmeckt."

In einem halben Jahr steht die Rente bevor. "Das ist schon ein bisschen traurig", sagt Wendt, die zwei Kinder und mittlerweile ein Enkelkind hat, wobei das zweite unterwegs sei. Dann könnte sie eigentlich jeden Tag ausschlafen. Aber: "Ich hoffe ja, dass ich für ein paar Stunden die Woche noch hier bleiben kann."

