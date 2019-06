Schönberg

In Schleswig-Holstein sei die Zahl der Handwerksbäckereien zwischen 2013 und 2018 von 230 auf 172 geschrumpft. Bundesweit sei die Zahl von 13.600 auf 11.300 gesunken, erklärte er. Gründe sieht Loleit vor allem im Personaldruck, denn heute müssten die Bäckereien sich mehr und mehr vergrößern, um mithalten zu können.

Innung hilft den Betrieben

Durchschnittlich hätten die Bäckereien heute 25 Mitarbeiter, im Vergleich zu Tischlereien mit acht und Baubetrieben mit zehn Mitarbeitern, so der Geschäftsführer. Das führe dazu, dass sich die Bäckereien gut organisieren und neue Strukturen entwickeln müssten. Da kommt die Innung ins Spiel. Denn die helfe den Betrieben vor allem in betriebswirtschaftlicher Hinsicht.

„In der Regel sind es nicht die Betriebe, die in der Innung organisiert sind, die aufgeben müssen“, so Loleit. Eines sei für ihn aber ganz klar: „Einen Wettbewerb mit den Ketten und Backshops in Discountern kann man nicht gewinnen. Die Kunden, die dort kaufen, sind aber auch nicht die Zielgruppe der Handwerksbäckerei“, so Loleit. Es sei nur lobenswert, wenn Bäckereien selbst die Initiative ergreifen und für ihr Handwerk werben, wie Matthias Hagelstein mit seinem Imagefilm.