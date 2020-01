Sechs Kandidaten treten am 8. März zur Bürgermeisterwahl in Schwentinental an. Abseits der Politik hat KN-online sie in ihrem Zuhause besucht. Wie sind sie privat, wie wohnen sie, was tun sie in ihrer Freizeit? Den Anfang macht die einzige Frau unter den Bewerbern: Susanne Elbert von den Grünen.