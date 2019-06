Kiel/Laboe

Die britische Fregatte „Westminster“ und die „Carson City“ sind am Montagmorgen in die Kieler Förde eingelaufen. Die Fregatte machte im Tirpitzhafen fest, die „Carson Cty“ steuerte die Mole des Munitionsdepots in Jägersberg bei Laboe an.

Dort wurde im Laufe des Tages Material für das Manöver Baltops 2019 umgeschlagen. Während der Liegezeit des amerikanischen Doppelrumpfschiffes ist der Fördewanderweg zwischen Laboe und Möltenort aus Sichereitsgründen gesperrt.

Spezialschiff mit deutschen Motoren

Bei der 103 Meter langen „Carson City“ handelt es sich um einen Transporter für hohe Geschwindigkeiten. Das von vier deutschen MTU-Motoren angetriebene Schiff wurde nach Plänen der australischen Austal-Werft 2016 in den USA gebaut.

An Bord ist Platz für gut 300 Soldaten mit Ausrüstung. Panzer und Lkw können auf dem Ladedeck gestaut werden. Außerdem gibt es einen Platz für Hubschrauber und Drohnen.

Weitere Schiffe werden bis Donnertag täglich in Kiel erwartet. Baltops ist seit Jahren das größte Seemanöver der Nato in der Ostsee.