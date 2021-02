Boksee

So steht etwa in Boksee der Beschluss des Bebauungsplans für das Neubaugebiet „Schweinekoppel“ noch aus. „Doch darüber müssen die Gemeindevertreter in öffentlicher Sitzung abstimmen. Wir haben keinen Raum, der groß genug für die nötigen Abstände ist. Ein Votum per E-Mail oder Videokonferenz ist nach unserer Hauptsatzung nicht zulässig“, erklärt Bürgermeisterin Doris Hinrichsen. Sie hofft, dass spätestens im März über den B-Plan abgestimmt werden kann, damit im Sommer die Erschließungsarbeiten starten können. „Auch Bokseeer wollen hier bauen, die bisher zur Miete hier wohnen, ebenso frühere Einwohner, die gern wieder zurückkommen möchten“, berichtet Hinrichsen. Das Areal rund um die Kastanienallee bietet mit bis zu 48 Bauplätzen Raum für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie barrierefreie Wohnungen.

Außerdem soll das Bokseer Dorfgemeinschaftshauses, welches mit dem Feuerwehrgerätehaus verbunden ist, erweitert werden, denn die Feuerwehr braucht mehr Platz, um die Vorgaben der Feuerwehr-Unfallkasse zu erfüllen. Ein Planungsbüro soll Vorschläge für eine Erweiterung erarbeiten, 10.000 Euro sind bisher eingeplant.

Kirchbarkau will digitale Modellkommune werden

In Kirchbarkau ist wegen der Corona-Pandemie das Projekt „digitale Modellkommune“ ins Stocken geraten. Eigentlich sollte es im November mit einem Bürgerforum und der Bildung von Arbeitsgruppen starten. „Wir hatten uns 2020 darum beworben und sind nach wie vor stolz, es unter 16 Mitbewerbern in die Siegerauswahl geschafft zu haben, zumal wir die kleinste Einheit sind. Zu unseren Partnern gehören etwa der Kreis Schleswig-Flensburg, der Wirtschaftsraum Rendsburg oder die Städte Kiel und Flensburg“, so Bürgermeister Frank Jedicke. Ziel des Projektes ist es, zukunftsweisende digitale Angebote im ländlichen Raum zu fördern. „Wir denken etwa an neue Wohnkonzepte für ein Miteinander von Jung und Alt, an Mobilitätsangebote per App und andere digitale Möglichkeiten“, so Jedicke. Mit 100.000 Euro werde das Projekt vom Land gefördert, die Gemeinde habe zusätzliche 10.000 Euro dafür eingeplant.

Nettelsee treibt Dorfentwicklung voran

In Nettelsee hat die Arbeit an einem klassischen Dorfentwicklungskonzept zwar im Vorjahr schon begonnen, „doch längst sollte der Prozess in Arbeitsgruppen weiterlaufen“, so Bürgermeister Hanno Rixen. Er will jetzt mit dem beteiligten Planungsbüro klären, wie die Arbeit auf digitaler Basis weitergehen kann. 25.000 Euro sind seitens der Gemeinde dafür eingeplant, die Zusage über eine 75-prozentige Förderung liegt vor.

Rund 150.000 Euro hat Nettelsee für den Umbau des Kindergartens in der Alten Schule „reserviert“, der von den Johannitern betrieben wird. Genauer zu beziffern sei das erst dann, wenn die Höhe der Zuschüsse feststehe. Der Umbau soll Platz für eine altersgemischte Gruppe mit Kindern unter drei Jahren schaffen. Rixen hofft auf den Baubeginn im Frühjahr.

Bothkamp investiert ins Feuerwehrhaus

Bothkamp modernisiert für mehr als 20.000 Euro das Feuerwehrgerätehaus. Eine neue Gasheizung sowie elektronisch gesteuerte Rolltore sind bereits eingebaut, eine moderne Absauganlage soll noch installiert werden. „Dann ist alles bereit für das neue Katastrophenschutz-Fahrzeug, das wir zum Jahresende erwarten“, berichtet die Bürgermeisterin Stefani Preuß.

In Honigsee stehen Kanalsanierungen im Bereich Schmutz- und Regenwasser an, rund 30.000 Euro sind dafür vorgesehen. „Die Kostenschätzung läuft noch. Das ist eine längerfristige Aufgabe und noch ist offen, wann welcher Betrag gebraucht wird“, erklärt Bürgermeister Rainer Hingst.

In Postfeld soll die rund 40 Jahre alte Saugleitung erneuert werden, mit der die Feuerwehr bei Bedarf Löschwasser aus dem Postsee pumpt. Das ermöglicht eine rund 70 Meter lange Rohrleitung, die teils unter der Erde, teils auf dem Seegrund liegt. „Die Ausschreibung für die Erneuerung der Rohre läuft, im Frühjahr könnte es losgehen. 15.000 Euro sind dafür eingeplant, es wird wohl etwas günstiger werden“, meint Bürgermeister Uwe Leiner.

Barmissen stattet Feuerwehrleute neu aus

In Barmissen sollen die 22 Feuerwehrkräfte, darunter sechs Neuzugänge, neue Schutzausrüstung erhalten. „Die bisherige Kleidung ist zwischen 16 und 20 Jahre alt. Da ist es sinnvoll, gleich alle neu auszustatten. Dafür zahlen wir insgesamt 15.000 Euro und erhalten einen Zuschuss von 7440 Euro“, berichtet Bürgermeister Roy Bartsch. Außerdem hübscht ein kleines Team gerade die Alte Schmiede auf, um sie künftig für Trauungen und andere Veranstaltungen anbieten zu können.

In Großbarkau muss das Kanalnetz überprüft werden, vor allem im Umfeld der Grundstücksanschlüsse. „Außerdem müssen wir einen Teil des Barmisser Weges wohl komplett erneuern. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor“, so Bürgermeister Daniel Smederevac.

In den Gemeinden Löptin, Klein Barkau und Warnau sind aktuell für dieses Jahr keine größeren Investitionen geplant.