Barsbek

Bürgermeister Timo Schlabritz möchte den regionalen Gedanken mit diesem Angebot unterstreichen und für seine Einwohner nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit, sondern auch einen Treffpunkt schaffen. Außerdem, so der Bürgermeister, würde die Gemeinde damit die Erzeuger unterstützen.

55 von 245 verteilten Fragebögen kamen zurück

Auf seine Umfrage im Dorf zu Details wie Wochentag und Angebot hatte er eine gute Resonanz erfahren. 245 Fragebögen hatte er verteilt, 55 davon waren zurückgekommen – eine gute Quote, wie Schlabritz einschätzt. Aufgrund der Verkehrssituation hatte er sich die Straße Nettelstörn ausgesucht, die für die drei Stunden leicht für Fahrzeuge abzusperren sei, so Schlabritz.

Lesen Sie auch:Die schönsten Radtouren rund um Schönberg

Schließlich war er auf die Suche nach Landwirten im Ort und in der Region gegangen und auch dort auf offene Ohren gestoßen. Je nach Erntezeit hat er eine breite Produktpalette zusammen gestellt: So wird Lars Paulsen Möhren, Kartoffeln und Steckrüben anbieten, Arne Artikus Bohnen, Gurken, Salat, Kürbis und Lammfleisch sowie Schaffelle. Honig und Bienenwachs kommen von Arthur Mattheis und mit Familie Untiedt und ihrer Hofschlachterei gibt es auch Fleisch- und Wurstwaren, Eier und Käse. Michael Schnack bietet Gemüse, Tomaten, Eier vom Hof.

Gelegenheit zum Klönschnack

Besonders freut sich Timo Schlabritz über die Bereitschaft von Anke Kluth und Luise Frahm, Kaffee und selbst gemachte Kuchen anzubieten. Denn der Markt ist in unmittelbarer Nähe zum alten Feuerwehrhaus, wo es im Außenbereich auch eine Sitzgruppe gibt. „So können die Barsbeker nicht nur direkt im Ort frische Produkte kaufen, sondern sich einfach mal zum Klönschnack treffen“, sagte Schlabritz. Nun hofft er, dass sich dann auch viele Kunden einfinden, nicht nur aus dem Ort, sondern auch aus den umliegenden Dörfern. Die Resonanz in den geplanten drei Monaten, in denen der Markt auf jeden Fall abgehalten wird, soll über die Fortsetzung darüber hinaus entscheiden.