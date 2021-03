Der LBV.SH will in Kürze mit der Sanierung der Brücke über die Hagener Au an der K31 zwischen Tökendorf und Probsteierhagen beginnen. Verkehrsteilnehmer erwartet Anfang April zeitweise eine Vollsperrung. Das Bauprojekt wird vom Kreis Plön getragen und vom Land bezuschusst.