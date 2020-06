Das geplante Neubaugebiet im Kurpark in Wendtorf ist im Bauausschuss auf reges Interesse gestoßen. Mehrere Einwohner brachten ihre Bedenken in die Diskussion ein. Die Entscheidung fiel den Ausschussmitgliedern am Ende trotzdem leicht. Die Bebauung soll nun auf den Weg gebracht werden.