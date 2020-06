Heikendorf plant riesiges Baugebiet

Heikendorf

Die Gemeinde hat Großes vor in Sachen Wohnungsbau – und das möglicherweise sogar in Eigenregie. Die Voraussetzung zum Einstieg in einen kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnungsbau für Hunderte Wohneinheiten mit der Folge erschwinglicher Preise für weniger Betuchte wäre jedenfalls gegeben.

Die Heikendorfer Gemeindevertretung brachte kürzlich den Aufstellungsbeschluss eines Flächennutzungsplans für das gemeindeeigene Areal kurz vor dem Ortsausgang Neuheikendorf Richtung Brodersdorf auf den Weg.

Bauen an der Kieler Förde : Heikendorf kauft 15 Hektar Land für Baugebiet

Vor mehr als 20 Jahren sollten auf dem Gelände am markanten Silo-Gebäude der Firma Hans Burmann zwischen Brammerkamp und Haffkamper Weg schon einmal in einem Neubaugebiet Einfamilienhäuser entstehen. Doch dann ging der Bauträger in die Insolvenz, das Projekt zerschlug sich.

Ende vergangenen Jahres kam das Areal schließlich in den Besitz der Gemeinde – und zwar durch einen regelrechten Coup: Sie erwarb 15 Hektar Land zwischen Brammerkamp und Haffkamper Weg über die Landgesellschaft von einem Landwirt zu einem offenbar günstigen Zeitpunkt – und zu einem unschlagbar günstigen Preis.

Preis für Grundstück für Baugebiet in Heikendorf „deutlich unterhalb marktüblicher Konditionen“

Wie groß (oder klein) das Schnäppchen war, will Bürgermeister Tade Peetz auf Nachfrage nicht sagen. „Jedenfalls deutlich unterhalb aktuell marktüblicher Konditionen.“

Auch wie es überhaupt zu dem aus Gemeindesicht guten Geschäft kam, verrät der Bürgermeister nicht. „Nur so viel: In den Verhandlungen waren wir der lachende Dritte.“ Laut KN-Informationen wird deutlich, wie viel Grund zum Lachen die Gemeinde hat: Sie zahlte für das 15 Hektar große Areal nur 2,25 Millionen Euro.

Bauen an der Kieler Förde : Ein paar Hundert Wohneinheiten geplant

Etwa zehn Hektar davon (das entspricht ungefähr der Größe von 14 Fußballfeldern) werden nach Abzug von Grün- und Ausgleichsflächen sowie den Wegen und Straßen netto für eine Bebauung zur Verfügung stehen.

Wie viele Wohneinheiten dort entstehen, hänge von einem noch zu entwickelnden Bebauungsplan ab. „Aber ein paar Hundert Wohneinheiten, auch im Geschosswohnungsbau werden es schon werden“, schätzt Tade Peetz.

Heikendorf selbst ist Eigentümer des Grundstücks für Baugebiet an der Kieler Förde

„Durchaus denkbar und auch wünschenswert“ wäre es nach Einschätzung des Bürgermeisters, wenn die Gemeinde entweder selber als Bauträger fungiert oder aber genossenschaftliche Modelle ermöglicht.

„Denn wir haben jetzt das Glück, dass wir als Eigentümer des Grundstücks die Steuerungsmöglichkeiten zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums in der Hand haben.“

Doch schnell werde das alles „trotz der riesigen Nachfrage nach Wohnraum“ wohl nicht gehen. Bis die letzten Beschlüsse fallen und die ersten Bagger anrollen, werde es sicher „noch ein paar Jahre“ dauern. Im nächsten Schritt müsse der Kreis Plön erst einmal die Bauleitplanung absegnen.

FDP : „Das wir neu bauen müssen, steht für uns außer Frage“

Ein Punkt darin muss nach Auffassung der Gemeindevertreter-Mehrheit allerdings in jedem Fall „mit höchster Priorität“ vorangetrieben werden: Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses der Neuheikendorfer Wehr in unmittelbarer Nachbarschaft des Silo-Gebäudes.

Die Dringlichkeit eines Neubaus habe der Feuerwehr-TÜV, also die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse Nord, erneut in einer Stellungnahme bestätigt, das alte Gebäude genüge den Anforderungen längst nicht mehr.

Der Feuerwehrneubau an neuer Stelle fand zwar eine Mehrheit in der Gemeindevertretung, die FDP-Fraktion stimmte jedoch dagegen, sie wollte auch noch andere Standorte in Erwägung gezogen wissen. „Das wir neu bauen müssen, steht für uns außer Frage“, so Gunnar Schulz, Fraktionschef der Heikendorfer FDP.

Ein neuer möglichst zentraler Standort zum Beispiel am Tobringer (auf Neuheikendorfer Seite) solle aber Hilfsfristen und Ausrückzeiten minimieren und der gesamtem Ortsentwicklung beider Ortsteile Rechnung tragen.

Dem hält Tade Peetz entgegen: Heikendorf habe bereits ein relativ neues Feuerwehrgebäude im „Haus der Sicherheit“. Jetzt noch einmal ein neues Gebäude für beide Ortsteile an zentraler Stelle zu errichten, hält der Bürgermeister nicht nur aus finanziellen Gründen für unvertretbar.

„Die Wehr wäre aufgrund der Länge Heikendorfs von einem zentralen Standort aus auch nicht schneller an Einsatzorten als zwei Wehren an zwei Standorten.“

