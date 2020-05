Abriss der Sporthalle Kirchbarkau läuft

Kirchbarkau

„Momentan prüfen wir die Angebote der nächsten Gewerke, etwa für den Erd-, den Roh- und den Stahlbau“, sagte Rainer Hingst, Vorsitzender des Projektausschusses des Amtes Preetz-Land, das als Schulträger fungiert. „Das wären dann schon mal rund 50 Prozent der Gesamtbauleistung mit einem ungefähren Kostenanteil von 1,3 Millionen Euro. Das liegt noch innerhalb der Kostenplanung, bei der wir insgesamt von rund 2,8 bis 2,9 Millionen Euro ausgehen“, sagte Hingst weiter.

Mit einer Million Euro aus einem Förderprogramm für die kommunale Infrastruktur unterstützt der Bund das Vorhaben, weitere maximal 520 000 Euro macht der Kreis Plön für die neue Sporthalle Kirchbarkau locker.

Sporthalle Kirchbarkau war rund 50 Jahre alt

Wie berichtet, gab es zum Ersatzbau der Sporthalle Kirchbarkau keine Alternative, denn eine weitere umfassende Sanierung der rund 50 Jahre alten Sporthalle Kirchbarkau hatte sich als wirtschaftlich unsinnig erwiesen.

Der marode Zustand der Sporthalle Kirchbarkau war zuletzt an allen Ecken und Enden deutlich sichtbar gewesen. Vor allem im Kellergeschoss mit den Umkleide-und Sanitärräumen waren in den zurückliegenden Jahren aufsteigende Nässe und Schimmelbefall unübersehbar, ebenso die Feuchtigkeitsschäden in der Sporthalle Kirchbarkau selbst aufgrund des undichten Flachdachs.

Im Juni des zurückliegenden Jahres hatte der Amtsausschuss des Amtes Preetz-Land deshalb einstimmig für den Neubau einer Zweifeld-Halle mit einer Spielfeldgröße von 36 mal 22 Metern votiert.

Auch Sportvereine nutzen die Sporthalle Kirchbarkau

Denn eine Sporthalle in Kirchbarkau ist nicht nur für die rund 150 Schüler der Grundschule Barkauer Land notwendig. Sie wird unter anderem auch vom SV Kirchbarkau mit mehr als 500 Mitgliedern genutzt, ebenso vom Postfelder Sportverein.

„Wir hatten wir mit dem maroden Zustand des Gebäudes und vor allem der Umkleide- und Sanitärräume in den zurückliegenden Jahren schon unsere Probleme, denn mehr als die Hälfte unserer Mitglieder hat die Halle regelmäßig genutzt“, berichtete Frank Becker, der Vorsitzende des SV Kirchbarkau.

„Eigentlich hatten wir uns bereits auf eine weitere Stück-für-Stück-Sanierung eingerichtet und waren deshalb von dem vergleichsweise schnell gefassten Beschluss, eine neue Zweifeld-Halle zu bauen, positiv überrascht.“

Ende Februar hatte es zunächst aber eine böse Überraschung für den Sportverein und alle anderen Hallennutzer gegeben: Der Sturm „Sabine“ hatte das Dach der Sporthalle Kirchbarkau derart beschädigt, dass das Gebäude sofort gesperrt werden musste – fünf Wochen früher als geplant.

Sporthalle Kirchbarkau : „ Corona-Pandemie hat uns dann dafür etwas mehr Luft verschafft“

„Also mussten wir von einem Tag auf den anderen versuchen, Ausweichquartiere für das Training unserer Sportler zu suchen“, so Frank Becker. Zum Glück seien andere Vereine und Nachbargemeinden sehr kooperativ gewesen, sodass fast für alle Sparten eine Alternative gefunden werden konnte. „Ausgerechnet die Corona-Pandemie hat uns dann dafür etwas mehr Zeit verschafft.“

Was den Zeitplan für den Neubau der Sporthalle Kirchbarkau betrifft, so hofft Rainer Hingst, dass bis Ende Mai die Baugenehmigung vorliegt. Bis zum 19. Mai sollen die Angebote für die technischen Gewerke eintreffen. In der Sitzung des Amtsausschusses am 26. Mai sollen dann per Beschluss Geld aus dem Haushalt eingeplant werden.

Denn trotz des Fördergeldes von Bund und Kreis in Höhe von insgesamt rund 1,52 Millionen Euro liegt der Eigenanteil des Schulträgers bei rund 1,3 bis 1,4 Millionen Euro.

Die Summe wird anhand der jeweiligen Schülerzahl auf die zehn Gemeinden im Barkauer Land aufgeteilt, deren Kinder die Grundschule in Kirchbarkau besuchen. „Grob gerechnet investieren wir mit diesem Projekt rund 9000 Euro pro Schüler in eine nachhaltige Infrastruktur“, so Hingst.

