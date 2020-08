Krummbek

Der Kindergarten Wurzelkinder auf dem Biohof Muhs in Krummbek wirkt wie aus der Zeit gefallen. Der idyllische Bauernhof, wie man ihn größtenteils nur noch aus Bilderbüchern kennt, ist hier Realität. Und mitten drin sind die 18 Wurzelkinder, die von Anfang an lernen, mit Schwein, Kuh und Katze zusammenzuleben. Dieses außergewöhnliche Konzept betreibt der Kindergarten nun schon seit 20 Jahren. Eigentlich sollte eine große Jubiläumsfeier gefeiert werden, die aber coronabedingt verschoben werden muss.

Zur damaligen Zeit wurde für eine bestehende Kindergartengruppe in Schönberg ein neuer Raum gesucht. Auch Anne-Marie Muhs vom Biohof Muhs hatte eines ihrer Kinder in dieser Gruppe, die damals schon auf ein Naturkonzept ausgerichtet war. "Da kam mir der Gedanke, den Kindergarten einfach zu uns auf den Hof zu holen", erzählt die 54-Jährige. Zunächst habe es viel Gegenwind gegeben. Doch sie ließ nicht locker, die Idee war einfach zu gut. "Ich bin selbst auf einem Hof groß geworden, und das hat mich sehr geprägt in meiner Lebenseinstellung."

Lange Suche nach Erzieherin

Schließlich konnte sie auch andere Eltern überzeugen, und gemeinsam gründeten sie den Verein Wurzelkinder, in dem Muhs Vorsitzende ist, und bauten ein Holzhaus für den Kindergarten. Eine Erzieherin zu finden, die sich den Umgang mit Tieren zutraute, war auch nicht leicht. Doch die lange Suche hat sich gelohnt: Mit Bianka Busch hat der Verein einen guten Fang gemacht, denn die 43-Jährige aus Wisch kommt selbst von einem Hof und konnte sich nichts Schöneres vorstellen. Sie ist noch heute dabei, als Kindergartenleiterin. Letztendlich sei das Angebot doch von Anfang an gut angenommen worden, sagt Muhs. "Innerhalb kürzester Zeit waren alle Plätze belegt."

Das Holzhaus strahlt Gemütlichkeit aus. Fenster lassen viel Licht hinein, und es gibt genug Platz zum Spielen. Vom Esstisch aus haben die Wurzelkinder einen Blick auf den Hof und können Trecker oder die Schafe auf der Weide beobachten. Bei gutem Wetter frühstücken sie draußen. Sie sitzen, jeder seine Brotdose auf dem Schoß, in einem Sitzkreis aus Baumstümpfen, umgeben von Obstbäumen. Die Kinder spielen auf Heuballen und Trecker-Reifen oder dem großen Sandhaufen.

Landwirtschaft hautnah erleben

Das Besondere an den Wurzelkindern ist, dass sie Landwirtschaft hautnah miterleben. Wenn Ferkel geboren werden oder der alte Ziegenbock stirbt, wenn ein Schaf ausbüxt oder ein Huhn ein Windei legt. Sie lernen, wie sie sich einer Kuh annähern und wo Birnen und Beeren wachsen. Auf diesen Bildungsansatz ist Muhs stolz, denn "wir konstruieren hier nichts, die Kinder lernen intuitiv durch die situationsbedingte Erfahrung, die sie machen." Dabei passiere jeden Tag etwas Neues.

Darüber hinaus übernehmen die Kinder täglich kleine Aufgaben. Sie sammeln Eier, füttern die Hühner und kümmern sich um die Kaninchen. "Auf diese Weise können sie spielerisch Verantwortung übernehmen, und entwickeln eine hohe Sozialkompetenz", ist Muhs überzeugt. Der Umgang mit den Tieren fördere zudem Selbstvertrauen und Empathie.

Nachfrage ungebrochen hoch

Der Kindergarten hat ausschließlich ein Vormittagsangebot von 7.30 bis 13.30 Uhr. Aktuell arbeiten drei Erzieherinnen sowie eine FÖJlerin in einem Freiwilligen ökologischen Jahr im Kindergarten Wurzelkinder. Obwohl die Nachfrage ungebrochen hoch sei, so Anne-Marie Muhs, solle es keine größeren Gruppen geben. "Das lebt hier von einer kleinen Gruppe. Und es macht einen Unterschied, ob wir mit 18 oder 36 Kindern zu unseren fünfzig Hühnern gehen.

Genossenschaft Kita Naturaagiert bundesweit

Trotzdem trägt die Idee weiter Früchte. 2017 hat Muhs mit einer Freundin aus Baden-Würtemberg die Genossenschaft Kita Natura gegründet, unter dessen Trägerschaft schon neun Kindergärten im Form des Wurzelkinder-Kindergartens entstanden sind, drei davon sind im Kreis Plön. Fünf weitere Kindergärten kommen bundesweit noch in diesem Jahr hinzu. 32 Erzieher beschäftigt die Genossenschaft mittlerweile. Kita Natura berät bundesweit Gemeinden, Initiativen und Landwirte, die an der Gründung eines Hof-Kindergartens interessiert sind. Die Nachfrage sei enorm, sagt Muhs. "Da ist ein Stein ins Rollen gekommen."

Hintergrund Die Hofschlachterei Muhs in Krummbek existiert seit 1923. Zunächst als reines Schlachthaus kam später die Landwirtschaft hinzu. 1993 hat der Hof auf eine Bio-Produktion umgestellt. Mittlerweile ist mit Jana Lena Muhs die vierte Generation in den Familienbetrieb eingestiegen. Sie ist die älteste Tochter von fünf Kindern von Betriebsleiter Rainer Muhs und Betriebswirtin Anne-Marie Muhs. Auf dem Hof halten die Muhs 450 Schweine und 30 Rinder. Einen Teil der Schlachttiere kaufen sie vom Biohof Koch in Wisch und Schumacher aus Schwartbuck hinzu.

