Das geplante Baugebiet „Zum Heischberg“ in Pohnsdorf mit 23 Grundstücken nahe des Postsees nimmt Formen an. In der Einwohnerversammlung am Mittwochabend stellte das Planungsbüro einen ersten Vorentwurf vor. Das Interesse daran und der Diskussionsbedarf hielten sich aber in Grenzen.