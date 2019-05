Preetz

Koordiniert werden die Kurse seit fünf Jahren vom Enrichment-Verbund der Schulen im Kreis Plön. Anja Grabowski, die Schulleiterin des Friedrich-Schiller-Gymnasiums (FSG), welches den Verbund leitet, berichtete, dass es anfangs gerade mal 30 Schüler in fünf Kursen gewesen seien. „Der Zuwachs an Teilnehmern, unterstützenden Schulen und Kursleitern freut uns auch deshalb ganz besonders, weil er die große Bereitschaft aller zeigt, sich über den normalen Schul- und Berufsalltag hinaus zu engagieren, so die Schulleiterin. Sie betonte, dass sämtliche Kurse außerhalb der Unterrichtszeiten stattfänden, oftmals am Wochenende.

Immer wieder sei sie begeistert davon, mit welcher Neugier, Kreativität und Konzentration sich die Kinder und Jugendlichen in ein Thema vertieften, meinte Grabowski. „Das lustvolle Lernen der Schüler ist das Lebenselixier der Kursleiter und aller, die das Enrichment-Projekt unterstützen.“

Breites Themenspektrum der Enrichment-Kurse

Das Themenspektrum der angebotenen Kurse reichte von Robotertechnik, 3-D-Drucker und Geoinformationssystemen, über Experimente in der Lebensmittel-Sensorik, die Erforschung von Fließgewässern, Aspekten der Erdgeschichte, der Astrologie und des Umweltschutzes bis hin zu Stimmtraining, Schauspiel und künstlerischer Buchgestaltung.

Beim anschließenden Rundgang zu den einzelnen Präsentationen konnten sich die Besucher einen Eindruck etwa vom Ideenreichtum der Neun- und Zehnjährigen verschaffen, die Nützliches aus Verpackungsmüll gestaltet hatten.

Thema Müll intensiv bearbeitet

So überraschte der zehnjährige Mika von der Schönkirchener Schule im Augustental mit einer Geldbörse, gebastelt aus einem Milch-Karton. Ebenfalls aus alten Kartons und Kisten hatte sich Ferdinand (9) von der Dörfergemeinschaftsschule Probsteierhagen einen „Kisten-Garten“ gebaut und darin Kräuter- Kartoffel- und Rote Beete-Pflanzen gezogen. „Wir haben uns intensiv mit dem Thema Müll auseinandergesetzt und herausgearbeitet, welches Material in welcher Zeit verrottet und welche Alternativen es zu Plastik gibt, das hier ja bekanntlich das größte Problem darstellt“, berichtete die Kursleiterin Claudia Ihde.

Die 15-jährige Emma vom FSG Preetz zeigte den Besuchern, wie sie mithilfe einer CNC-Werkzeugmaschine und einem Laserplotter ein Schach- oder ein Solitärspiel aus Holz im Miniformat gefertigt hat. Im Nachbarraum zeigte Nils Koch (14), wie er ein THW-Modellfahrzeug umgerüstet und mit einer Einbaupumpe ausgestattet hat, selbst entworfen, programmiert und mit dem 3-D-Drucker hergestellt.

Finanziell und fachlich wird das Enrichment-Projekt vom Bildungsministerium des Landes, dem Kreis Plön, der Fachhochschule Kiel, sowie einigen Firmen unterstützt.