Behrensdorf

Vor einem Jahr starteten die Diskussionen zum Ortsentwicklungskonzept. Zwei Bürgerversammlungen und einen Jugendworkshop später sind die Wünsche und Projekte niedergeschrieben auf 93 Seiten.

Zum Teil hohe Ansprüche an ein Dorfgemeinschaftshaus

Für Bürgermeister Manfred Krumbeck und auch die Bewohner steht der Bau eines neuen Dorfzentrums an erster Stelle. Dafür wird das frühere Schulgebäude aus dem Jahr 1861 abgerissen. Nach dem Umzug des Kindergartens ins leere Sportlerheim sind noch zwei Wohnungen verblieben. Eine Sanierung lohnt sich nicht. „Es gibt manch große Wünsche an das Dorfgemeinschaftshaus“, berichtet Krumbeck aus den Sitzungen. Es ist eine Frage des Geldes, was sich die Gemeinde leisten kann.

Anzeige

Lesen Sie auch:Der lange Weg zur neuen Villa Kunterbunt

Weitere KN+ Artikel

In den Komplex ziehen die Feuerwehr und die Tourist-Info. Das eigentliche Dorfgemeinschaftshaus, wie groß es auch werden mag, soll der zukünftige Treffpunkt im Ort sein. Auf zwei Millionen Euro schätzt Krumbeck die Baukosten. Vor Corona waren 750.000 Euro an Zuschüssen fast sicher. Aber gilt das auch nach Corona? Krumbeck hat darauf keine Antwort. Mit dem Abriss der Schule und dem Baubeginn rechnet er 2022.

Ein Angelteich auf dem Sportplatz ?

Was soll mit dem Sportplatz geschehen, nachdem der Sportverein sich aufgelöst hat? Die Bürger schlagen vor, einen Bolzplatz zu erhalten. Auf dem Wunschzettel stehen eine Naturbühne, Spielgeräte und ein Grillplatz. Ein Bürger hofft an der Stelle auf einen Angelteich.

Am Strand, der so naturbelassen bleiben soll, fehlt es an einer Dusche, finden die Bürger. Auch die Wachstation der DLRG, die in einem Holzwagen untergebracht ist, könnte schmucker aussehen. Und eines benötigt Behrensdorf nicht: eine Kurabgabe.

Lesen Sie auch:Nach der Ostseesturmflut ist der Strandwall wieder sicher

Zum Stichwort Nahverkehr gab es einen sehr praktischen Vorschlag. Ältere Schüler regten an, die Alfa-Taxis auch bis zur Gemeinschaftsschule in Lütjenburg fahren zu lassen. Die Schule wird bisher nur mit Bussen bedient. Der Wunsch nach einem Lebensmittelgeschäft oder der Ansiedlung von Ärzten bleibt hingegen ein Traum.

Mischung zwischen Ferienwohnungen und Einheimischen muss stimmen

Eine Empfehlung aus der Bevölkerung: Die Mischung aus Einheimischen und Ferienwohnungen und Zweitwohnungsbesitzern muss stimmen. Derzeit sind ein Drittel der Wohnungen nicht ständig belegt. Krumbeck: „Das Verhältnis ist noch tragbar, sollte sich aber nicht weiter erhöhen.“

Ohne Gebühr kein neuer Regenwasserkanal

Bestimmte Wünsche bleiben unerfüllbar wie der Verzicht auf eine Regenwassergebühr. Ohne das Geld von den Bürgern werde sich der Bau der Regenwasserkanäle nicht realisieren lassen, so Krumbeck.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.