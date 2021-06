Behrensdorf

Wer Urlaub am Behrensdorfer Strand macht, der erholt sich zwischen Ostsee und dem Naturschutzgebiet Kleiner Binnensee.

Wie komme ich mit dem Bus zum Behrensdorfer Strand?

Von Lütjenburg aus fährt ein Anruf-Linien-Taxi zum Buspreis direkt bis an den Behrensdorfer Strand. Die Fahrten müssen spätestens eine Stunde vor Fahrtantritt bei Taxi Wohlert unter Tel. 04381/1676 reserviert werden. Die letzten Fahrten in Richtung Lütjenburg zurück starten in den letzten Abendstunden. Man kann sich also sehr viel Zeit lassen. Genaue Zeiten finden sich im Internet bei den Verkehrsbetrieben im Kreis Plön.

Aktuelle Daten vom Strand in Behrensdorf: Wassertemperatur, Beflaggung, etc.

Gibt es eine Strandkorbvermietung?

Ja, am wenige Hundert Meter langen Hauptstrand.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gibt es am Behrensdorfer Strand etwas zu essen zu trinken?

Der Strandkorbvermieter betreibt einen Kiosk mit Getränken, Eis und Wiener Würstchen. Am Eingang am Gelben Tor wartet der Imbiss "Seepudel" auf Gäste.

Gibt es Toiletten am Behrensdorfer Strand?

Ein WC-Gebäude gibt es gegenüber vom Parkplatz. Öffentliche Toiletten sind ebenfalls am Wanderweg auf halber Strecke Richtung Sportboothafen Lippe.

Muss ich in Behrensdorf eine Strandgebühr bezahlen?

Nein.

Wo kann ich parken?

Direkt am Eingang zum Behrensdorfer Strand gibt es einen Parkplatz. In der Vorsaison verlangt die Gemeinde eine Gebühr von einem Euro pro Tag, in der Hauptsaison zwei Euro.

Gibt es einen Hundestrand in Behrensdorf?

Für Hundefreunde ist der Strandabschnitt links in Richtung Leuchtturm Neuland reserviert.

Ist der Behrensdorfer Strand bewacht?

Der Strand erstreckt sich von Behrensdorf bis Lippe über vier Kilometer. Von Juni bis Anfang September wacht ein Team der DLRG am wenige Hundert Meter langen Hauptstrand.

Gibt es einen FKK-Strand?

Ja. Der FKK-Bereich liegt etwa drei Kilometer vom Hauptstrand entfernt.

Gibt es einen Spielplatz oder Freizeitmöglichkeiten?

Am Behrensdorfer Strand findet sich ein Beachvolleyball-Feld, ein Tretbootverleih und natürlich ist das Surfen auf der Ostsee möglich.

Gibt es Besonderheiten am Behrensdorfer Strand?

Hinter dem Strandwall und Deich erstreckt sich das Naturschutzgebiet Kleiner Binnensee. Von einem Bohlenpfad auf dem Strandwall kann man dort die Vogelwelt beobachten. Dafür ist ein Fernglas hilfreich.