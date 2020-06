Riesenbärenklau: Groß und gefährlich

Preetz

„Um sich gegen Pflanzenfresser zu schützen, hat der aus dem Kaukasus eingeschleppte Doldenblütler Gift in fast allen Bestandteilen“, erklärt Hans-Jörg Lüth vom Landesvorstand. Ein Kontakt könne bei Mensch und Tier zu schweren Verbrennungen führen.

Gefahr für Kinder besonders hoch

„Besonders gefährlich ist sie natürlich für Kinder, da sie eine noch empfindlichere Haut als Erwachsene haben.“ Außerdem lade die große Pflanze geradezu dazu ein, sich darunter zu verstecken oder mit den hohlen Stängeln zu spielen. Manche Kinder pflückten auch die Dolden ab und brächten sie stolz für die Vase mit nach Hause.

Die aus dem Kaukasus stammende Herkulesstaude, die viele stelle zudem eine Gefahr für die heimische Natur dar, weil sie alle anderen Arten unterdrücke. Sie sei zwar trotz ihrer Gefährlichkeit nicht meldepflichtig, sollte aber sowohl auf öffentlichen Flächen als auch auf Privatgrundstücken nach Sichtung umgehend vernichtet werden, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen. „Sie ist eine der gefährlichsten invasiven Arten“, so Lüth.

Herkulesstaude vor der Blüte ausgraben

Leider wüssten zu viele Gemeinden immer noch nicht, wie man die Pflanze bekämpfe, und holten sich Ausnahmegenehmigungen für den Einsatz von Pestiziden, bedauert Lüth. Dabei gebe es zwei erfolgreiche und umweltfreundliche Methoden: Man könne ihn ausgraben, wenn er noch nicht geblüht habe. „Man muss die Wurzeln dann nur auf einen Haufen legen und trocknen lassen“, fügt Landesgeschäftsführerin Ina Walenda hinzu. Das könne auch jeder in seinem privaten Garten machen.

Die zweite Möglichkeit nennt der Preetzer Umweltamtsleiter Jan Birk die Jensen-Methode. Niels Jensen von den Naturfreunden Schleswig-Holstein hatte diese Art der Bekämpfung vor zwei Jahren im Klosterforst demonstriert. Dabei könne man, wenn der Riesenbärenklau blüht und dann meistens schon über mannshoch ist, die Dolden und Blätter mit einer Machete abschlagen.

Das müsse aber passieren, bevor er seine Samen verstreut habe. „Das erfordert schon sehr viel Erfahrung, das ist etwas für Experten“, betont Walenda. Man müsse allerdings aufpassen, dass man nicht den Wiesen-Bärenklau oder die Engelwurz mit dem Riesenbärenklau verwechsle. Die Naturfreunde guckten sich vor Ort gemeldete Standorte an und gäben Tipps zur Selbsthilfe.

Informationen zur Herkulesstaude Die Herkulesstaude, auch Riesenbärenklau genannt, wurde Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Kaukasus als Gartenpflanze nach Mitteleuropa eingeführt. Sie komme vor allem an Verkehrswegen, auf Brachflächen, entlang von Gewässern und in Gärten vor, informiert der Landesverband der Naturfreunde Schleswig-Holstein. Die Pflanze ist hochgiftig und kann schwere Verbrennungen und Verätzungen bei Mensch und Tier verursachen. Der Saft aller Pflanzenteile enthält photosensibilisierende Substanzen, sogenannte Furanocumarine. In Verbindung mit Sonnenlicht (UV-Strahlung) verursachen sie Schäden der Haut, die nur schwer abheilen. Die Hautreizungen oder Blasen können wochenlang anhaltende nässende Wunden, sogar dauerhafte Pigmentveränderungen und Narben zur Folge haben. „Besonders heimtückisch ist, dass schon die pure Nähe zur Pflanze schlimme Folgen haben kann: Wenn es richtig heiß ist, genügt es, sich im Umkreis von wenigen Metern aufzuhalten, um sich Verbrennungen und Atemnot zuzuziehen“, so die Naturfreunde. Dazu kommt, dass die invasive Herkulesstaude die heimische Flora verdrängt – nicht nur durch ihre Größe, die anderen Pflanzen keinen Platz mehr lässt, sondern auch durch ihre Vermehrung. An einer einzigen Pflanze finden sich bis zu 50.000 Samen, die unter optimalen Bedingungen acht bis zehn Jahre keimfähig sind.

Kaum noch Vorkommen in Preetz

Im Stadtgebiet von Preetz gebe es kaum noch Vorkommen, berichtet Birk. „Das erste Mal kam es auf einem Kinderspielplatz richtig auf, dort hatte sich die Herkulesstaude in einer Sandkiste stark vermehrt“, erinnert er sich. Dort sei es dann auch zu Verletzungen von Kindern gekommen. Auch in den aufgegebenen Kleingärten auf der Fohlenkoppel habe sich die Art explosionsartig vermehrt.

Inzwischen habe man sie fast überall vernichtet, man müsse die Bereiche aber immer im Auge behalten. In der Postseefeldmark gebe es allerdings eine kleine Stelle, an der sich auch der Naturkindergarten aufhalte. Dort soll nun das Ausgraben demonstriert werden.

Über Knicks, durch hochgewachsenes Gras und unter Bäumen hindurch geht es zum Standort. Unter dem Blätterdach sind die Herkulesstauden noch relativ klein. „An sonnigen Standorten wäre sie jetzt schon zwei Meter groß“, sagt Ina Walenda und setzt den Spaten an. Sie zieht die Pflanze mitsamt Wurzel heraus.

Nur nicht mit dem Rasenmäher drüberfahren

Das Ausgraben sei relativ ungefährlich, sagt sie. „Wichtig für Gartenbesitzer: Man sollte auf keinen Fall mit dem Rasenmäher drüberfahren – dann könnte der Saft wegspritzen. Und wenn man dann kurze Hosen anhat, kann es richtig gefährlich werden.“

Birk erläutert, dass es laut EU- und Landesverordnung keine Meldepflicht für Vorkommen von Riesenbärenklau gebe. Jede Gemeinde solle sie selbst vor Ort bekämpfen. „Wenn jetzt also jemand bei seiner Kommune anruft und einen Standort meldet, muss sie zwar nicht tätig werden. Aber sie wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie nichts täte“, betont er. Denn die Pflanze würde sich ja unweigerlich auf öffentliche Bereiche ausdehnen.

Problem an den Bahnschienen

Ein Problem gebe es aber, wenn der Riesenbärenklau auf Bahnschienen auftauche, bedauert der Umweltamtsleiter. „Wir rufen dann die Bahn an, aber die macht in der Regel nichts.“ Früher habe man einen eigenen Trupp losgeschickt, aber die Gefahr für die Mitarbeiter sei einfach zu groß. „Das ist schwierig, weil sich die Pflanze entlang der Bahnlinie dann gerne in der Gegend verbreitet.“

Weitere Informationen: www.naturfreunde-sh.de