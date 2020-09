Schönberg

In ganz Schönberg sollen innerhalb der kommenden zwei Jahre ausschließlich LED-Lampen Licht Spenden. Das ist das Ziel der Gemeinde für ihre öffentlichen Straßen. Die Umstellung auf umweltfreundliches Licht, die im vergangenen Jahr startete, geht voran: Ab Mitte September werden viele Straßenlaternen in einem neuen Rhythmus leuchten.

2019 wurden laut Bürgermeister Peter Kokocinski die ersten Lampen für rund 60.000 Euro ausgetauscht, etwa 15.000 Euro davon konnten aus Bundesmitteln gefördert werden. Aktuell wird die LED-Umstellung in einem zweiten, größeren Bauabschnitt umgesetzt, wofür etwa 192.000 Euro aufgewendet werden, rund 38.000 Euro wiederum finanziert durch Fördermittel.

Anzeige

Ökologisch und wirtschaftlich vorteilhaft

Etwa ein Drittel der geplanten Maßnahmen wäre damit geschafft, so Kokocinski. Er rechnet mit einer weiteren halben Million für die restliche Strecke in den kommenden zwei Jahren.

Weitere KN+ Artikel

Das Vorhaben soll sowohl ökologisch als auch wirtschaftliche Vorteile bringen. "Es wird weniger Strom verbraucht, und die Gemeinde kann dadurch Kosten sparen", sagt Kokocinski.

Unterschiedliche Leucht-Rhythmen

Noch eine Veränderung bringen die neuen Lampen mit sich. Während es bei den bisherigen Straßenlaternen üblich ist, sie nachts auszuschalten, werden die LED-Leuchten künftig in der Nacht weiterbrennen - allerdings nur mit halber Leuchtkraft. Das hat nach Angaben des Bürgermeisters technische Gründe, "da die LED-Lampen deutlich länger haltbar sind, wenn sie nicht ständig an- und ausgeschaltet werden". Außerdem sei diese Bedingung an die Bundes-Fördermittel geknüpft.

Aufgrund der aktuellen Umstellung könne es vorkommen, so Kokocinski, dass ein Teil der Straßenlaternen nachts brenne und ein anderer ausgeschaltet sei. Gedimmt würden die LED-Lampen ab 22.30 Uhr am Abend bis etwa 5.30 Uhr morgens.

Weitere positive Effekte

Die Umrüstung auf LED haben neben eines geringeren Stromverbrauchs also weitere positive Nebeneffekte: " Helligkeit schafft Sicherheit in der Nacht, was beispielsweise die Einbruchsicherheit betrifft oder Unfallgefahren in der Dunkelheit", meint Kokocinski. Sollte es vereinzelnd Probleme mit der nächtlichen Beleuchtung geben, können sich Bürger per Mail an das Amt Probstei wenden oder im Vorzimmer des Bürgermeisters unter 04344/3061621.

Mehr aus Schönberg lesen Sie hier.