Sollte das Wetter beim Benefizkonzert mit Jazz vom Marinemusikkorps auf der Prinzeninsel in Plön nicht mitspielen, wird ins große Zelt umgezogen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird jedoch gebeten.

Benefizkonzert mit Jazz auf der Prinzeninsel

Denn der Erlös geht wieder an die Prinzessin-Kira-von-Preußen-Stiftung. Das Swingtett des Marinemusikkorps Kiel hat sich dem Jazz und der populären Unterhaltungsmusik verschrieben. Sie spielen dabei auch Melodien aus Musicals und Filmen sowie andere Gute-Laune-Musik. 2017 gaben die Musiker auf Einladung des Hauses Preußen auf der Burg Hohenzollern ein Konzert. Auf Initiative des Ensembles organisierte man im vergangenen Jahr das Konzert auf der Prinzeninsel, das jetzt seine Fortsetzung findet. Eingebunden ist es in diesem Jahr in die „Woche der Militärmusik“.

Prinzessin-Kira-von-Preußen-Stiftung hilft sozial benachteiligten Kinder

Die Prinzessin-Kira-von-Preußen-Stiftung lädt bereits seit 1954 sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche zu Erholungsferien auf die Burg Hohenzollern ein. Während des Aufenthalts unternehmen die Gruppen Ausflüge in die Umgebung oder arbeiten an kreativen Projekten wie Foto-Workshops oder Musicals. „Im vergangenen Jahr haben wir begonnen, die erfolgreiche Jugendarbeit auch auf der Prinzeninsel fortzusetzen, einem Ort, der mit unserer Familie seit über einem Jahrhundert fest verbunden ist“, sagt Georg Friedrich Prinz von Preußen. Er hofft, möglichst viele Besucher zu dem beswingten Abend begrüßen zu können. Seine Frau Sophie hat die Schirmherrschaft übernommen.

Konzert im Niedersächsischen Bauernhaus

Wie Frank Nettlau, Betriebsleiter auf der Prinzeninsel berichtet, wird es auch diesmal einen Shuttle-Service der Marineunteroffizierschule (MUS) für diejenigen geben, die den 1,9 Kilometer langen Fußweg zum Niedersächsischen Bauernhaus nicht bewältigen können.

