Für insgesamt rund 480 Schüler des Berufsbildungszentrums Plön haben dieser Tage an den Standorten in Plön und Preetz die Prüfungen begonnen, darunter auch Abiturprüfungen am Beruflichen Gymnasium in Preetz. Wegen der Corona-Pandemie waren dafür umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen nötig.